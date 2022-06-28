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Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
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  С 22 июня 2022 года сайт Aliexpress.ru закрыл последнюю лазейку по оплате покупок в долларах, через старые версии приложения на Android и при использовании кошелька Qiwi. Торговая площадка просто-напросто начала отменять заказы оплаченные таким способом, что очень сильно расстроило отечественных пользователей, разница между курсом Qiwi и курсом Aliexpress доходила моментами до 20%. И вот спустя некоторое время дочерняя компания Alibabы существенно снизила курс доллара внутри площадки. На данный момент биржевой курс доллара завис на уровне 53 рублей за условную единицу, и пока что подниматься ему предпосылок нет, а продавцы на рынке продавливают его всё ниже, а на Ali доллар на данный момент обходится 57 рублей 78 копеек.

  Понятное дело, курс немного выше биржевого, но это уже не 67 рублей, что не может не радовать. И если площадка будет продолжать держать примерно такой отрыв, то мы можем надеяться и на дальнейшее снижение цен, вслед за снижением курса американской валюты.

  И вот несколько популярных на сегодняшний день товаров, которые заинтересовали многих пользователей: Игровая видеокарта Yeston RTX3080 10GB за 56,517 рублей

Флагманская модель от Nvidia, со всеми современными технологиями и оригинальным дизайном, это пока-что самое недорогое решение из моделей RTX 3080, ранее через Qiwi можно было приобрести её же примерно за 55 тысяч рублей.

  Заманчивой становится цена и на одну из младших моделей: Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 12GB обойдётся в 32,340 рублей

  Учитывая, что старушка 1060 спустя 6 со старта продаж занимает лидирующее место по результатам опросов в Steam, можно сделать выводы и по преемнице в лице RTX 3060: это решение будет радовать еще немало времени своих владельцев, конечно в особо требовательных проектах придётся немного прикрутить настройки в будущем, но не сегодня, сегодня можно ни в чем себе не отказывать.

  Стали доступнее и игровые смартфоны: POCO F4 GT 8/128GB 

  Ранее данная модель выходила в районе 31-33 тысяч рублей, теперь же можно приобрести этого красавца за 26,508 рублей, мощный флагманский процессор, хорошее охлаждение, оптическая стабилизация, линза от Sony, быстрая зарядка на 120W, и куча фишек для мобильных геймеров.

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3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

  Можно с уверенностью сказать: интернет магазин Aliexpress полностью реабилитировался в глаза своих пользователей, быть может со временем курс площадки станет еще ближе к биржевому, но на данный момент цены однозначно радуют.

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#nvidia #смартфоны #видеокарты #aliexpress #китай #rtx #рубль #доллар #курс
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