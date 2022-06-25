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Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
Rocket 4 Plus Destroyer 2 может обеспечить самую большую скорость на сегодня
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  PCIe 5.0 скоро позволит использовать твердотельные накопители с более чем двойной скоростью чтения и записи по сравнению с моделями PCIe 4.0, но на самом деле на данный момент уже есть более быстрое решение, Sabrent только что выпустила настраиваемый твердотельный накопитель PCIe 4.0 x16 с памятью на 64 терабайта.

  Sabrent известна своими быстрыми и все более популярными твердотельными накопителями Rocket, но время от времени компания предлагает несколько довольно необычных продуктов для энтузиастов и профессионалов NAND, которым требуется максимально быстрое хранилище для файлов с нуля. Последним является метко названный Rocket 4 Plus Destroyer 2, он объединяет несколько твердотельных накопителей Rocket 4 Plus в чудовище, которое, вероятно, будет так же быстро, как деньги, исчезающие с вашего банковского счета, когда вы собираете новый компьютер для Stalker 2.

  Destroyer 2 — это, по сути, несущая плата, которая может вместить до восьми твердотельных накопителей M.2 в формате 2242, 2260 или 2280, что в сумме дает до 64 терабайт высокоскоростного хранилища. Это достигается с помощью коммутатора PEX Broadcom PCIe 4.0 8-й серии, и Sabrent заявляет, что восемь слотов могут вмещать как односторонние, так и двусторонние SSD M.2. Также имеется шестиконтактный разъем для дополнительного питания, а твердотельные накопители защищены от плавления благодаря полному алюминиевому радиатору и воздушному охлаждению.

  Поскольку он использует ту же RAID-карту Highpoint SSD7540 PCIe 4.0 x16, что и предыдущий Destroyer, он сможет достичь скорости последовательного чтения, превышающей 28 000 мегабайт в секунду. Для справки: это быстрее, чем прототипы твердотельных накопителей PCIe 5.0 , которые способны развивать скорость от 12 000 до более 14 000 мегабайт в секунду в тестах последовательного чтения.

  Rocket 4 Plus Destroyer 2 также можно настроить для повышения безопасности данных с помощью настройки RAID 10 или максимальной производительности с помощью настройки RAID 0. В любом случае, Sabrent говорит, что установка драйверов довольно проста, и вы можете настраивать RAID-массивы с помощью веб-интерфейса управления. Если вы работаете с большими базами данных или редактируете видео в разрешении 4K и выше, это может облегчить вам жизнь.

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  Как и следовало ожидать, это решение не из дешевых. Заполнение всех слотов 8-терабайтным твердотельным накопителем Rocket 4 Plus от Sabrent обойдется вам в небольшое состояние, даже при текущей сниженной цене в 1499,99 долларов за единицу (25 процентов от первоначальной цены в 1999,99 долларов).

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