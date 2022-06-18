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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Ethereum упал ниже отметки 1,000 долларов уничтожив доходность майнеров
На фоне падения второй криптовалюты, окупаемость видеокарт продолжает штурмовать космос
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3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

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  18 июня 2022 года впервые за полтора года главная криптовалюта для майнинга на видеокартах опустилась ниже 1,000 долларов за токен, и сами доллары продолжают терять в цене на фоне внутренней политики государства и геополитической игры между державами. Опять же, вслед за курсом Ethereum падают и доходы криптоинвесторов. Для понимания, 1 mh/s на данный момент приносит менее 85 копеек:

  Что делают вложения в видеокарты бессмысленными, так как покупая условную 3060 Ti дающую 60 mh/s за 60,000 рублей, мы получаем окупаемость 1176 дней, без учета розетки. Если еще учитывать розетку, при потреблении 3060 Ti 120w, то окупаемость выходит в районе 1700 дней, почти 5 лет, так это как говорят популярные блогеры: самая энергоэффективная видеокарта в майнинге. Вдобавок ко всему этому, не стоит забывать, рано или поздно ETH перейдёт на алгоритм Proof of Stake, и доходность просядет еще ниже, а расходы на электричество могут стать еще выше. 

  Это что касается отечественных майнеров, за бугром же доходность приближается к расходам на электроэнергию. При потреблении в районе 3 кВт в сутки и стоимости в 0,2 EUR за киловатт, получается что чистая прибыль во Франции с 3060 Ti  21 евроцент. При цене в 500 евро, данное вложение окупится за 2380 дней.

 В Германии уже давно майнинг перестал быть выгодным. После введения санкций на российские энергоносителей, цена электроэнергии поднялась до рекордных отметок в районе 35-40 евроцентов за киловатт, я думаю смысла что-то подсчитывать здесь нет, очевидно, расходы на электричество намного выше 0,81 EUR. Судя по всему, именно в этот момент забугорные майнеры озадачены невозможностью продавать россиянам товары на таких площадках как Ebay.


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RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
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