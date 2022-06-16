Заказывать из Китая становится всё выгоднее

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Курс доллара 15 июня 2022 обновил свой годовой минимум, опустившись до 55 рублей 59 копеек за 1 единицу. Продолжается давление на иностранные валюты экспортной выручкой, хоть Владимир Путин и отменил обязанность обменивать полученные за ресурсы доллары и евро на отечественную валюту, это не повлияло на общую тенденцию. Даже очередное снижение процентных ставок не ослабило позиции рубля, на данный момент доллар торгуется на отметке 56 рублей 62 копейки, а европейская валюта оценивается в 58 рублей 69 копеек.

Торговая площадка Aliexpress предлагает нам приобретать товары из Поднебесной по своему курсу, а это уже 69 рублей за одного американца, и тут позитива меньше, конечно не поспорить, неделю назад курс был на уровне 74 рублей, но всё же разница с курсом ЦБ больше 12 рублей, это выливается в дополнительные 20% к стоимости. Однако, есть возможность сэкономить, совершая покупки через Qiwi кошелёк, подробнее о способе оплаты можете почитать здесь. На всякий случай было проверено на версии приложения Aliexpress 8.28.0_367. На сегодняшний день таким способом есть возможность совершить покупки по курсу 59 рублей 52 копейки

И тут уже можно сделать массу приятных покупок по ценам которых мы не наблюдали весь 2021 год: ASUS RTX3060 12GB выходит за 33,082 рубля, на данный момент у российских ритейлеров варианты с более простым охлаждением этой же модели начинаются от 50 тысяч рублей.

Или же мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X c 16-ю потоками и частотой 3,8 ГГц в стоке, но имейте в виду: данный процессор не имеет встроенной графики, обойдётся данный камень в 16,004 рубля по курсу от Qiwi.

Новинка в сегменте игровых смартфонов в лице POCO F4 GT также стала доступнее, вместо предыдущих 31-33 тысяч рублей, гаджет доступен за 27,915 рублей.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Будем надеяться, что мы увидим еще меньший курс американской валюты, но сейчас уже можно заявить о более-менее приемлемой ценовой политике.