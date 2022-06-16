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Курс доллара 15 июня 2022 обновил свой годовой минимум, опустившись до 55 рублей 59 копеек за 1 единицу. Продолжается давление на иностранные валюты экспортной выручкой, хоть Владимир Путин и отменил обязанность обменивать полученные за ресурсы доллары и евро на отечественную валюту, это не повлияло на общую тенденцию. Даже очередное снижение процентных ставок не ослабило позиции рубля, на данный момент доллар торгуется на отметке 56 рублей 62 копейки, а европейская валюта оценивается в 58 рублей 69 копеек.
Торговая площадка Aliexpress предлагает нам приобретать товары из Поднебесной по своему курсу, а это уже 69 рублей за одного американца, и тут позитива меньше, конечно не поспорить, неделю назад курс был на уровне 74 рублей, но всё же разница с курсом ЦБ больше 12 рублей, это выливается в дополнительные 20% к стоимости. Однако, есть возможность сэкономить, совершая покупки через Qiwi кошелёк, подробнее о способе оплаты можете почитать здесь. На всякий случай было проверено на версии приложения Aliexpress 8.28.0_367. На сегодняшний день таким способом есть возможность совершить покупки по курсу 59 рублей 52 копейки
И тут уже можно сделать массу приятных покупок по ценам которых мы не наблюдали весь 2021 год: ASUS RTX3060 12GB выходит за 33,082 рубля, на данный момент у российских ритейлеров варианты с более простым охлаждением этой же модели начинаются от 50 тысяч рублей.
Или же мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X c 16-ю потоками и частотой 3,8 ГГц в стоке, но имейте в виду: данный процессор не имеет встроенной графики, обойдётся данный камень в 16,004 рубля по курсу от Qiwi.
Новинка в сегменте игровых смартфонов в лице POCO F4 GT также стала доступнее, вместо предыдущих 31-33 тысяч рублей, гаджет доступен за 27,915 рублей.
Будем надеяться, что мы увидим еще меньший курс американской валюты, но сейчас уже можно заявить о более-менее приемлемой ценовой политике.