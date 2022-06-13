Ранее компания уже демонстрировала процессоры, в производстве которых нет абсолютно никаких американских технологий

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Loongson предположительно всего на три года отстает от своих западных конкурентов, когда речь идет о производительности IPC своих процессоров. Несмотря на то, что они впечатляют, использование ими устаревших технологических узлов означает, что они не могут идти в ногу с тактовыми частотами чипов AMD и Intel, из-за чего реальная производительность еще больше отстает.

На прошлой неделе китайский разработчик процессоров Loongson начал поставки своего серверного процессора 3C5000L. Он имеет 16 ядер, тактовую частоту до 2,2 ГГц и использует 12-нм техпроцесс.

Компания утверждает, что ЦП может обеспечить вычислительную производительность до 560 GFLOPS при 130 Вт, не предоставляя никаких других показателей производительности. В процессорах Loongson серии 5000 используется собственный LoongArch ISA, хотя они также совместимы с MIPS для поддержки приложений, написанных для процессоров предыдущего поколения.

Производитель чипов опубликовал некоторые показатели производительности своего ЦП 3A5000, работающего на частоте 2,5 ГГц, заявив, что он обеспечивает аналогичную однопоточную производительность в UnixBench для Intel Core i7 10-го поколения 10700. Однако многопоточная производительность значительно ниже, поскольку только 3A5000 имеет четыре ядра.

Loongson планирует использовать новую архитектуру LA664 для своих будущих процессоров серии 6000, чтобы повысить эффективность, предположительно доведя их производительность IPC до уровня архитектуры AMD Zen 3. Компания рассчитывает выпустить 16-ядерный 3C6000 и 32-ядерный 3D6000 в 2023 или 2024 году. Хотя это звучит впечатляюще, чипы Loongson, вероятно, по-прежнему будут ограничены диапазоном менее 3 ГГц, а это означает, что реальная производительность будет значительно ниже.

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Компания также планирует представить 64-ядерный вариант чипов серии 7000. Они продолжат использовать архитектуру LA664, хотя, вероятно, перейдут на более новый узел процесса, что еще больше повысит их эффективность. Будет интересно посмотреть, начнет ли Россия больше использовать процессоры Loongson в своей инфраструктуре. У страны может не быть выбора, учитывая недавние санкции.