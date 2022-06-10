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Несколько дней назад была запущена петиция от пользователей сети Terra Luna Classic(Lunc) в которой выдвигается предложение: сжигать 1,2 процента от проводимой транзакции, до тех пор, пока общее количество монет не составит 10 миллиардов токенов, на данный момент в сети око 6-7 триллионов токенов. На фоне этого разработчик из команды Terraform Labs - До Квон, после длительного молчание, написал в Twitter, что команда будет продолжать поддерживать проект, и рад инициативности пользователей Terra, так же пообещал давать обратную связь, и не будет допускать распространения какой-либо дезинформации по поводу проекта.
Тем временем новый токен Luna 2.0 продолжает снижаться в цене, достигнув отметки в 3 доллара, еще пару дней назад он торговался по цене в 5 долларов, а оригинальная монета Lunc торгуется в районе 0,000075 доллара.
При максимально позитивном раскладе, в котором разработчики развернут хардфорк с 1.2% сжигаемой комиссией за транзакции, и доведения до предложения в 10 миллиардов монет, Lunc может достичь стоимости в 0,01 доллара, но это самый позитивный расклад, будет ли вообще До Квон с другими разработчиками заниматься этим, большой вопрос, да и былого доверия уже сложно будет достичь со стороны инвесторов. Хотя, учитывая опыт Ethereum, когда произошло по итогу разделение на Eth и Etc, а в дальнейшем достижение цены 4,800 долларов на пике, а если Бутерин и команда не подведут, то и этот рекорд будет побит.
Так что всё возможно, определённо стоит наблюдать за тем, какие шаги будут предприниматься по возрождению проекта, Terra была на грани исчезновения, но удержалась, возможно пик цены еще впереди, однозначно не в период медвежьего рынка, но рано или поздно крипторынок развернётся к росту.