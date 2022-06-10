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В интернете появилась петиция от пользователей Terra Luna
Петицию выдвинули разработчикам на целенную на возрождение оригинального токена Luna Classic
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  Несколько дней назад была запущена петиция от пользователей сети Terra Luna Classic(Lunc) в которой выдвигается предложение: сжигать 1,2 процента от проводимой транзакции, до тех пор, пока общее количество монет не составит 10 миллиардов токенов, на данный момент в сети око 6-7 триллионов токенов. На фоне этого разработчик из команды Terraform Labs - До Квон, после длительного молчание, написал в Twitter, что команда будет продолжать поддерживать проект, и рад инициативности пользователей Terra, так же пообещал давать обратную связь, и не будет допускать распространения какой-либо дезинформации по поводу проекта. 

  Тем временем новый токен Luna 2.0 продолжает снижаться в цене, достигнув отметки в 3 доллара, еще пару дней назад он торговался по цене в 5 долларов, а оригинальная монета Lunc торгуется в районе 0,000075 доллара. 

  При максимально позитивном раскладе, в котором разработчики развернут хардфорк с 1.2% сжигаемой комиссией за транзакции, и доведения до предложения в 10 миллиардов монет, Lunc может достичь стоимости в 0,01 доллара, но это самый позитивный расклад, будет ли вообще До Квон с другими разработчиками заниматься этим, большой вопрос, да и былого доверия уже сложно будет достичь со стороны инвесторов. Хотя, учитывая опыт Ethereum, когда произошло по итогу разделение на Eth и Etc, а в дальнейшем достижение цены 4,800 долларов на пике, а если Бутерин и команда не подведут, то и этот рекорд будет побит.

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Так что всё возможно, определённо стоит наблюдать за тем, какие шаги будут предприниматься по возрождению проекта, Terra была на грани исчезновения, но удержалась, возможно пик цены еще впереди, однозначно не в период медвежьего рынка, но рано или поздно крипторынок развернётся к росту.

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