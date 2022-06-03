В очередной раз пользователь ресурса публикует документы с реальными чертежами засекреченного вооружения

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Впервые, кто-то слил секретные документы на форум War Thunder в июле 2021 года. В инциденте участвовали два фаната, спорившие об изображении в игре британского основного боевого танка Challenger 2. Один пользователь разместил отсканированные части публикации поддержки армейского оборудования танка, чтобы доказать свою точку зрения. Затем разработчик игры Gaijin получил письмо от министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что размещенные документы по-прежнему засекречены. Gaijin удалил посты и предупредил пользователя.

«Продолжая распространять эти документы, вы нарушаете Закон о государственной тайне, преступление, которое может повлечь за собой до 14 лет тюремного заключения в случае судебного преследования.»

Хотя администрация удалила все секретные материалы, упомянутые в этой статье, большая их часть была воспроизведена в других частях Интернета.

Можно подумать, что этого инцидента было бы достаточно, чтобы другие дважды подумали перед тем, как сделать что-то подобное, но нет, всего три месяца спустя между двумя игроками, которые думали, что знают все о французском основном боевом танке Leclerc, вспыхнуло еще одно соревнование. В очередной раз один из пользователей проявил себя авторитетом, опубликовав руководство по эксплуатации танка. Было подтверждено, что лицо, распространившее документы, было членом экипажа более новой модели французской машины. Разумеется, Gaijin тут же удалил посты с аналогичным предупреждением. Однако, и это еще не всё.

Ранее на этой неделе пользователь на форумах Gaijin опубликовал информацию с просьбой к разработчику изменить некоторые характеристики одного из китайских танков в игре. Чтобы доказать, что его цифры были точными, он разместил изображение баллистической схемы для засекреченного боеприпаса DTC10-125. В этом случае информация распространялась через Reddit и Twitter, вплоть до того, что носители китайского языка переводили документ на английский язык.

Gaijin снова удалил пост, но на этот раз пользователь был забанен после того, как модераторы подтвердили, что информация засекречена. Разработчик также отметил, что у него есть политика, запрещающая публиковать что-либо незаконное или то, что может нанести вред компании или пользователям. Публикация секретной информации, кажется, без сомнения попадает в категорию незаконных, но, похоже, игроки этого не понимают.

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