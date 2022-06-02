В период неопределенности на рынке криптовалют Nvidia снизила цены на свои продукты

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Последние дни мы видим, как резко меняется мир вокруг, одни новости затмевают другие, и действительность стремительно переворачивается с ног на голову. Это касается не только рынка криптовалют, где качели уже давно кажутся нормальными. Доллар моментально начинает расти к рублю, на новостях о смягчении валютного контроля Центральным Банком Российской Федерации, и тут же новый пакет санкций от Евросоюза поднимают цену нефти, тем самым косвенно повышая стоимость рубля. Неопределенность с переходом Ethereum на алгоритм Proof of Stake, в определенный момент команда разработчиков столкнулась с ошибками в тестовой сети, на конференции разработчиков мельком отметили, что точных дат перехода всё же нет, и в то же время нет никаких заявлений о переносе бомбы сложности.

Однозначно можно заявить одно: майнинг не выгоден. Если складывать все факторы: курс доллара в районе 61 рубля, курс Ethereum в районе 1,800 $ за монету, отсутствие прямого заявление от разработчиков о переносе бомбы сложности и слияния, мы получаем окупаемость видеокарт на уровне двух или трёх лет, и возможное ухудшение ситуации.

В данных условиях, отечественным ритейлерам приходится снижать цены на свой товар, что собственно и происходит: флагманская GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 Gaming OC стала дешевле 100 тысяч рублей

Конечно дешевле 100,000 громко сказано, но могу возразить, цена уже хотя бы пятизначная, и это мощный видеоускоритель на годы вперёд, со всеми современными технологиями и запасом потенциала на новые проекты с максимальными настройками и высоким разрешением.

Так же снизились в цене и среднебюджетные модели 30-ой линейки в лице 3060 и более производительной 3060 Ti

Наконец-то пришли к отметке 50 тысяч рублей за 3060, конечно не РРЦ, но и 80 тысяч с начала года.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Если учитывать, что мы могли приобрести ранее 3060 ti Palit Dual за 67,000, этот вариант уже и дешевле и охлаждение получше. На этот раз AMD нас не порадовала: цены остаются неизменными, но как видим, у Nvidia прогресс имеется, но не забывайте о том, как быстро всё меняется в ту или иную сторону.