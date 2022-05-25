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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В отечественных ритейлерах стали доступнее самые топовые видеокарты
В каталогах интернет-магазинов наблюдается снижение цены на модели RTX 3090 и 3090 Ti
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RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

  Цены на рынке видеокарт начали стремительно таять, связано это в первую очередь со снижением курса доллара, в добавок снижение интереса к данным товарам от майнеров. Сложность сети Ethereum штурмует всё новые высоты, при этом сама цифровая монета падает, потеряв порядка 58% со своих пиковых значений. В ноябре 2021 года, криптовалюта имеющая самую высокую доходность, для майнеров на видеокартах, торговалась в районе 4,800 долларов за монету, на данный момент ETH колеблется на уровне 2,000, а если уже говорить у рублёвой стоимости, то тут падение с 368,000 до 114,000, снижение на 69% от пика, к сожалению пока на столько же видеокарты не упали, так в добавок еще и приближение PoS на носу, но вот замены Etereum пока не наблюдается. Есть конечно надежда у майнеров в душе, что будет памп какого-нибудь альткоина для поддержания доходности, но пока на горизонте нет кандидатов. Что любопытно, даже Nvidia решила отложить анонс своей новой линейки RTX 4000.

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  Подешевели и самые топовые решения от Nvidia: Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3090 Gaming 24GB уже доступна по 185,990

  Ранее дешевле 200 тысяч рублей данную модель нельзя было найти у официальных дилеров, это решение стоит рассматривать исключительно имея монитор с разрешением в 4К, в противном случае смысла от данного приобретения особо не будет, при разрешении даже в 2K, ближайшие годы 12ГБ видеопамяти будет хватать с запасом, при этом условии можно приобрести ту же 3080 Ti либо 3080 на 12ГБ и так с комфортом запускать самые требовательные проекты на ультра настройках, но при этом сэкономив порядка 30%, к слову, те же 3080 на 12ГБ смогут в данный момент тащить любые проекты на 4К разрешении, но запас на будущее будет невелик, а вот с 2К проблем однозначно наблюдаться не должно. 

  Подешевела так и RTX 3090 Ti, теперь она доступна за 199,990

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-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

 Новинка при старте торговалась в районе 270 тысяч рублей, и вот за месяц сбросила 70,000 в цене. Видимо после старта продаж данной модели, руководство компании решило повременить с выпуском новой линейки.

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