Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты снижаются пропорционально курсу доллара
Буквально в течении суток цены на видеоадаптеры заметно снизились, благодаря крутому пике американской валюты
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti идет к 60 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

реклама

  Сегодня, с самого утра доллар активно пытался пробиться ниже 56 рублей, в моменте мы увидели цену на московской бирже в 56 рублей и 42 копейки, в приложении Тинькофф инвестиции так вообще 56 рублей и 24 копейки, судя по всему, пробитие 56 мы еще увидим. Однако, стоит иметь ввиду, сегодня утром Владимир Владимирович подписал указ, согласно которому, экспортёры сырья и продовольствия, будут обязаны обменивать 50 процентов валютной выручки, вместо указанных раннее 80 процентов. По логике давление на доллар должно будет ослабнуть, и падение курса может замедлиться, но в рост идти пока повода нет, стоит наблюдать за происходящим. 

  Утром мы уже разбирали как изменилась ценовая политика на товары с Aliexpress, и вот, наконец реагируют отечественные магазины, цены всё ближе и ближе к рекомендованным. Вот парочка интересных изменений: Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080Ti ценой в 135,990 рублей

  После вчерашних 148,990 деревянных за самую дешевую версию, выглядит как глоток свежего воздуха, за сутки ценник опустился на 13,000 рублей. Это на данный момент одна из самых мощных видеокарт, уступающая обычной RTX 3090 в объёме видеопамяти, в остальном данное решение на несколько лет вперёд, без какого либо дискомфорта.

  Так же подешевел фаворит среднего сегмента: Palit NVIDIA GeForce RTX 3060Ti за 58,990 рублей

  Самый простой вариант среди всех моделей, если говорить откровенно немного уступающая большинству других вендоров по техническим характеристикам, даже внутри линейки 3060 Ti, да и наверно самое просто охлаждение, но тем не менее, ценник в начале недели составлял 66,990 рублей, и вот разом минус 8 тысяч. 

  Так же тенденцию поддерживают и модели от AMD: PowerColor AMD Radeon RX 6700XT 12GB за 63,990 рублей

Можно было наблюдать почти за те же деньги новинку, RX 6750XT, но увы, модель видимо многим приглянулась, а данный вариант ранее стоил 69,990 отечественных, снижение в 6 тысяч конечно не так впечатляет как у модельного ряда Nvidia, но всё же, движение вниз наблюдается.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

  Будем надеяться что не произойдёт какой-то смены тренда, и мы наконец достигнем РРЦ, но быть в курсе событий стоит, что бы не попасть в ситуацию, как это было летом 2021 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #rtx #рынок #курс #рубль #доллар
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ZOTAC представила портативный игровой ПК VR GO 4.0 в виде рюкзака
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
11
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
189
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
16
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
27
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
2
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
76
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
8
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
6
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2

Популярные статьи

10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
42
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
8
Несколько способов заработка в интернете в 2022
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
42
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
13
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
2

Сейчас обсуждают

dimchoos
03:01
А кто то покупает на Алиэкспресс. Не давая барыгам наживаться.
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
Alagar81
02:58
Хз, тут выбор очень простой, самое главное чтоб были с магнитным центрированием, в топе - Ноктуа. У меня сейчас в корпусе 10 кулеров (на 3-х водоблоках), из них 6 Ноктуа - самые лучшие, остальные 4 от...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Vendium
02:52
Ты то что впрягаешься за тупого автора кореш его что ли? Он влез в тему в которой не разбирается и справедливо получил в коиентах по щам. Если любой имеет право написать статью как ты говоришь, то и л...
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
Church
02:33
.. Если считаешь 2000 ртиксы тоже тыквами. Вполне нормально, что первая генерация менее производительная в только что приданной технологии. Но лучей еще часто много где нет (и не будет рост игр с ними...
Среди пользователей NVIDIA GeForce доступ к технологии RTX имеют более 30%
Poll Schneiden
02:32
чо мелочатся то. сразу 1000гц делайте.а то 500 как то слабовато
Asus выпустила самый быстрый в мире игровой монитор G-SYNC с частотой 500 Гц
R-*-------
02:22
А теперь представьте, насколько РЕАЛЬНО мощна 3080 и как сильно нас наёбывают
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
Poll Schneiden
02:20
так это повод закупить ещё больше карт
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Kasyan
02:17
>кристалл ввода-вывода (IOD), производимый также на TSMC, но по 6-нм техпроцессу Горячий привет арабам, которые не захотели инвестировать в 7 нм. Походу GloFo загнется раньше 2025 года.
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPS, до 170 Вт
Stupid Miner
01:56
Ты тупица, я даже близко не майнер и категорически не приветствую эту хрень
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Kasyan
01:54
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем