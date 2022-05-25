Буквально в течении суток цены на видеоадаптеры заметно снизились, благодаря крутому пике американской валюты

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Сегодня, с самого утра доллар активно пытался пробиться ниже 56 рублей, в моменте мы увидели цену на московской бирже в 56 рублей и 42 копейки, в приложении Тинькофф инвестиции так вообще 56 рублей и 24 копейки, судя по всему, пробитие 56 мы еще увидим. Однако, стоит иметь ввиду, сегодня утром Владимир Владимирович подписал указ, согласно которому, экспортёры сырья и продовольствия, будут обязаны обменивать 50 процентов валютной выручки, вместо указанных раннее 80 процентов. По логике давление на доллар должно будет ослабнуть, и падение курса может замедлиться, но в рост идти пока повода нет, стоит наблюдать за происходящим.

Утром мы уже разбирали как изменилась ценовая политика на товары с Aliexpress, и вот, наконец реагируют отечественные магазины, цены всё ближе и ближе к рекомендованным. Вот парочка интересных изменений: Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080Ti ценой в 135,990 рублей

После вчерашних 148,990 деревянных за самую дешевую версию, выглядит как глоток свежего воздуха, за сутки ценник опустился на 13,000 рублей. Это на данный момент одна из самых мощных видеокарт, уступающая обычной RTX 3090 в объёме видеопамяти, в остальном данное решение на несколько лет вперёд, без какого либо дискомфорта.

Так же подешевел фаворит среднего сегмента: Palit NVIDIA GeForce RTX 3060Ti за 58,990 рублей

Самый простой вариант среди всех моделей, если говорить откровенно немного уступающая большинству других вендоров по техническим характеристикам, даже внутри линейки 3060 Ti, да и наверно самое просто охлаждение, но тем не менее, ценник в начале недели составлял 66,990 рублей, и вот разом минус 8 тысяч.

Так же тенденцию поддерживают и модели от AMD: PowerColor AMD Radeon RX 6700XT 12GB за 63,990 рублей

Можно было наблюдать почти за те же деньги новинку, RX 6750XT, но увы, модель видимо многим приглянулась, а данный вариант ранее стоил 69,990 отечественных, снижение в 6 тысяч конечно не так впечатляет как у модельного ряда Nvidia, но всё же, движение вниз наблюдается.

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Будем надеяться что не произойдёт какой-то смены тренда, и мы наконец достигнем РРЦ, но быть в курсе событий стоит, что бы не попасть в ситуацию, как это было летом 2021 года.