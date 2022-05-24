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Очевидно, от введённых санкций ожидался совершенно другой результат по курсу рубля. Перекрыв возможность импортировать многие товары из Европы, США и ряда других стран, западные главы государств подтолкнули российский рубль к росту. Поступающая валюта с экспорта сразу же оседает на биржевых счетах, и продавливает своей массой доллар на дно. Прогнозировать когда мы нащупаем то самое дно невозможно, ранее многие экономисты сообщали: "Вот, 70 рублей всё, ниже не пойдём, государству доллар ниже 70 рублей не выгоден." После чего мы дошли до 60, опять были такие же заявления, о невыгодном долларе, и вот мы пробиваемся к 50 рублям за зелёную купюру. Да, есть в экономике сложности с курсом доллара, государство получает большую часть вливаний в казну как раз от экспорта, а чем меньше стоит доллар, тем меньше вливаний в рублёвом эквиваленте, а выплаты заработных плат, пенсий и тд происходят непосредственно в рублях. А курс доллара поднимать некому, так как импорт сильно ослаб, если до этого был баланс в обороте доллара, то сейчас сильное давление со стороны экспортёров(Продавцов доллара).
Естественно для частных лиц, закупающих товары из поднебесной через Aliexpress, это чудесное время, масса товаров снизилась до цен, в которые уже даже не верилось. Например: Xiaomi 11T на 8/128 доступен за 22,614 рублей.
Смартфон с флагманскими техническими характеристиками, здесь и мощный процессор Dimensity 1200, и камера на 108 мегапикселей, 6,67 дюймовый Amoled экран, стереодинамики, аккумулятор на 5,000 mAh с быстрой зарядкой в 67W. В России ценник на данную модель начинается от 35,000.
Так же доступнее становятся и видеоускорители: для бюджетной сборки можно подобрать например: MSI GeForce RTX 2060 VENTUS на 6ГБ за 26,746
Данная карта тянет все современные игры в FullHD, конечно для комфортной игры придётся отказаться от ультра настроек на особо требовательных проектах, но тем не менее на средних поиграть можно будет абсолютно во всё. Данные модели в магазинах РФ торгуются от 43,000 рублей. Но сразу стоит оговориться, в случае с видеокартами, зачастую, вам может прийти экземпляр бывший в эксплуатации, тем более никаких гарантий по большому счёту нет, имейте это ввиду, если у вас всё же чувство надёжности и безопасности превыше желания сэкономить, стоит приобретать товары в официальных дилерах.
Для тех кто хочет жирную, мощную, имеющую огромный запас на будущее, то вам подойдёт: Сolorful Igame GeForce 3080 Ultra OC 10GB с ценой в 66,735 рублей.
Здесь всё предельно ясно, любые игры на ультрах, массивное охлаждение, популярный в Китае бренд, одним словом топ. Но опять таки, если покупая в РФ, вы имеете 3 года гарантии, то данная покупка после получения денежных средств продавцом, ни имеет ни какой гарантии, учитывая немалую стоимость товара, учитывайте риски.
В целом это еще не предел, во первых неизвестно когда мы всё же нащупаем дно доллара, и плюсом если разобраться через какие приложения еще можно оплачивать через Qiwi, будет возможность сэкономить дополнительно порядка 10% от того что предлагает Aliexpress, но через новое официальное приложение оплату Qiwi удалили, поиск подходящей версии приложения стоит искать на 4PDA. Будем надеяться, что время распродаж продлится как можно дольше.