Американская розничная сеть по продаже игровых, компьютерных игр и аксессуаров делает ставку на цифровые валюты и NFT

реклама

Сегодня мировой гигант, имеющий 4,800 торговых точек в различных странах планеты, анонсировал цифровой кошелёк для криптовалют и невзаимозаменяемых токенов, позволяющий клиентам получать, хранить и отправлять цифровые деньги и виртуальное искусство, либо использовать их на децентрализованных площадках, в том числе и фирменной GameStop NFT, ожидается начало работы площадки в июле 2022 года. В феврале компания заключила соглашение о партнёрстве с Immutable X, собственно на их платформе и будет построена будущая площадка NFT. К тому же, был учрежден фонд на 100 млн долларов для предоставления грантов создателям контента и технологий виртуального искусства, выплачиваться средства будут через токен Immutable X IMX, стоимость данной криптовалюты на данный момент в районе 1.02 доллара.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

GameStop Wallet уже в данный момент доступен к скачиванию в Chrome Web Store, кошелёк является полностью самостоятельным, нет ни поддержки, ни посредника, средства находятся исключительно в вашем распоряжении.