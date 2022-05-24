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Zelikman За пост начислено вознаграждение
GameStop выпустит свой криптовалютный кошелёк
Американская розничная сеть по продаже игровых, компьютерных игр и аксессуаров делает ставку на цифровые валюты и NFT
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  Сегодня мировой гигант, имеющий 4,800 торговых точек в различных странах планеты, анонсировал цифровой кошелёк для криптовалют и невзаимозаменяемых токенов, позволяющий клиентам получать, хранить и отправлять цифровые деньги и виртуальное искусство, либо использовать их на децентрализованных площадках, в том числе и фирменной GameStop NFT, ожидается начало работы площадки в июле 2022 года. В феврале компания заключила соглашение о партнёрстве с Immutable X, собственно на их платформе и будет построена будущая площадка NFT. К тому же, был учрежден фонд на 100 млн долларов для предоставления грантов создателям контента и технологий виртуального искусства, выплачиваться средства будут через токен Immutable X IMX, стоимость данной криптовалюты на данный момент в районе 1.02 доллара.

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3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

  GameStop Wallet уже в данный момент доступен к скачиванию в Chrome Web Store, кошелёк является полностью самостоятельным, нет ни поддержки, ни посредника, средства находятся исключительно в вашем распоряжении. 

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#криптовалюта #рынок #nft #gamestop #торговля #кошелёк
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