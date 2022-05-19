Основатель и генеральный директор Terraform Labs изменил план выхода из сложившейся ситуации

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

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Ранее сообществу предлагался вариант полного отката и распределения 1 миллиарда токенов Luna между держателями в пропорциях "Держатели до атаки" и "Держатели после атаки". Это предложение сообщество отвергло, что вынудило разработчиков искать другой вариант выхода из кризиса.

Новый план заключается в создании новой сети Terra, уже без алгоритмического стейблкоина. При этом останется и старая сеть. После выхода обновлённой сети Luna, действующая получит название Terra Classic (Luna Classic-LUNC). Раздача новых монет произойдёт в виде аирдропа стейкерам держателям LUNC, оставшимся держателям UST, а так же разработчикам. Инфляция токенов будет составлять 7% в год методом целевого вознаграждения за стейкинг.

Распределение на сей раз будет происходить следующим образом:

Общий пул: 25%

Держатели Luna перед атакой: 35%

Владельцы UST до атаки: 10%

Держатели Luna после атаки: 10%

Владельцы UST после атаки: 20%

Судя по всему, разработчики Terraform Labs вдохновлялись другим весьма успешным проектом на криптовалютном рынке, напомним, ранее и у сети Ethereum произошла похожая ситуация, из которой так же вытекло две сети, Ethereum и Ethereum Classic, конечно есть сомнения, что аналогичный выход из кризиса доведёт проекты до аналогичных высот, но будем надеяться, что команда Terra не разочарует своих инвесторов и не ударит в грязь лицом после этого коллапса.

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