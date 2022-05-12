Криптовалюта Terra(Luna) обрушилась с 64,5 доллара до 2 центов, обнулив средства своих инвесторов и холдеров

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Весь рынок криптовалют летит в пропасть, Биткоин опускался ниже 25 000 долларов за монету, Эфириум мы наблюдали в районе 1 700. Многие монеты теряют от 20 процентов стоимости, однако даже среди всего этого хаоса особо крупным падением выделяется некогда перспективный проект-Terra(Luna).

На своём пике стоимость токена превышала отметку в 119 долларов за 1 Luna. Буквально 9 мая с цены в 64,5 доллара цена резко начала проваливаться, к моменту написания статьи цена обновила исторический минимум 0,02 USD.

У проекта так же имеется свой стейблкоин, называется он UST. Работала система по схеме взаимного сжигания, где для производства 1 доллара Terra необходимо сжечь некоторое количество Luna, пропорциональное в стоимости, то же самое и наоборот. В обстановке напряженности на рынке, когда большинство игроков находятся на негативных настроениях, крупный держатель UST разом продал большое количество монет, что выбило UST от стоимости доллара, далее уже пошла паника, сошла лавина, эту картину усугубила еще и масса шортистов добивающая токен.

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Команда проекта на данный момент пытается спасти своё детище, активно пытаясь договориться с различными инвесторами, но опять таки вопрос удастся ли им это в условиях глобального кризиса и в преддверии крипто-зимы.