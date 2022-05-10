В самом популярном интернет-магазине, доставляющем товары из поднебесной, наблюдается резкий скачок цен

реклама

До вчерашнего дня в каталоге китайского интернет-магазина можно было найти массу интересных вещей из мира электроники по очень привлекательным ценам. Большое количество предложений в сфере мобильной техники:

Смартфон с флагманским процессором на борту, Amoled дисплеем на 120 герц, стерео, памятью 6+128ГБ стоил чуть менее 18,000 российских рублей, сейчас же стартует от 20,500. То самое "окно возможностей", о котором мы ранее говорили.

Или к примеру Realme GT Master Edition, шикарный аппарат небольшого размера, был доступен на 7 мая 2022 года за неполные 19,000, без каких-либо промо-кодов и прочего, просто стандартная цена.

Предложение от того же продавца. что и два дня назад.

Причина кроется в резком укреплении доллара, с почти 70 рублей за одну зелёную банкноту курс поднялся до 76. Все мы понимаем, какая сложная обстановка во всём мире, ранее в иностранных СМИ время от времени выдвигалось, скажем так, предположение, о том что же объявит президент Российской Федерации на выступлении, перед парадом. Самое интересное что эти предположения описывались как "Информация от достоверных источников разведки". Предполагалось, что Владимир Путин объявит войну, и начнёт всеобщую мобилизацию. Как стало понятно, "разведка подвела". Однако эта новость вызвала на рынке панику, к приближающимся праздникам инвесторы начали выводить все свои активы в доллар, боясь очередного обрушения на рынке. Самым безопасным активом в преддверии коллапса, пока что является американская валюта. В Целом, к примеру, на рынке криптовалют мы могли наблюдать откат биткоина до минимума за 2022 год.

Еще сильнее соответственно подорожали видеокарты от Nvidia, их помимо доллара толкнул вперёд и факт полной разблокировки LHR.

Эту же модель Maxsun (китайский аналог Palit GamingPro) мы могли приобрести в районе 96,000 рублей.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Хочется верить, что это было не последнее "Окно возможностей" в этом году, и мы еще сумеем увидеть доллар ниже 70 деревянных.