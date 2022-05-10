Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
В самом популярном интернет-магазине, доставляющем товары из поднебесной, наблюдается резкий скачок цен
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

реклама

 До вчерашнего дня в каталоге китайского интернет-магазина можно было найти массу интересных вещей из мира электроники по очень привлекательным ценам. Большое количество предложений в сфере мобильной техники:

  Смартфон с флагманским процессором на борту, Amoled дисплеем на 120 герц, стерео, памятью 6+128ГБ стоил чуть менее 18,000 российских рублей, сейчас же стартует от 20,500. То самое "окно возможностей", о котором мы ранее говорили. 

  Или к примеру Realme GT Master Edition, шикарный аппарат небольшого размера, был доступен на 7 мая 2022 года за неполные 19,000, без каких-либо промо-кодов и прочего, просто стандартная цена.

  Предложение от того же продавца. что и два дня назад. 

  Причина кроется в резком укреплении доллара, с почти 70 рублей за одну зелёную банкноту курс поднялся до 76. Все мы понимаем, какая сложная обстановка во всём мире, ранее в иностранных СМИ время от времени выдвигалось, скажем так, предположение, о том что же объявит президент Российской Федерации на выступлении, перед парадом. Самое интересное что эти предположения описывались как "Информация от достоверных источников разведки". Предполагалось, что Владимир Путин объявит войну, и начнёт всеобщую мобилизацию. Как стало понятно, "разведка подвела". Однако эта новость вызвала на рынке панику, к приближающимся праздникам инвесторы начали выводить все свои активы в доллар, боясь очередного обрушения на рынке. Самым безопасным активом в преддверии коллапса, пока что является американская валюта. В Целом, к примеру, на рынке криптовалют мы могли наблюдать откат биткоина до минимума за 2022 год.

  Еще сильнее соответственно подорожали видеокарты от Nvidia, их помимо доллара толкнул вперёд и факт полной разблокировки LHR.

  Эту же модель Maxsun (китайский аналог Palit GamingPro) мы могли приобрести в районе 96,000 рублей.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

  Хочется верить, что это было не последнее "Окно возможностей" в этом году, и мы еще сумеем увидеть доллар ниже 70 деревянных.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #покупки #видеокарта #aliexpess #цены #экономика #курс #доллар
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
38
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
78
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
9
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
6
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
7
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
35
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
23
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
16
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
17
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
7
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с несвойственным для таких карт вентилятором
9

Популярные статьи

Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
104
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
42
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
91
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
10
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
34

Сейчас обсуждают

Listoman
17:40
Да никто от неё ничего и не ждал, ибо разгон памяти даёт ей ~4% производительности, а разница даже с 3080ti составляет 10-40%)
Новая видеокарта Radeon RX 6950 XT не смогла обойти GeForce RTX 3090 Ti в официальных тестах AMD
felsher 03
17:39
((ялб
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Каа
17:38
Откель я знаю)) Я на вид определил и нашёл)) Мать: ASRock N68-S3 UCC. Железо, которое очень давно должно умереть...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
nirotub
17:38
Страшная какая-то. И нахрена там экран.
GALAX GeForce RTX 3090 Ti HoF получила 4,3-дюймовый дисплей и опору в комплекте
felsher 03
17:37
надежда умирает последней) подождем что напишет. А что за железо то у Шиши?
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
666MAXIMUS999
17:36
Понятное дело для чего это на самом деле. В США же закон вышел, что бы на всех выпускаемых в будущем авто можно было заблокировать двигатель, что бы исключить погони и другие шоу. Теперь полицаи прост...
Ford работает над дистанционным управлением оборотами двигателя
Каа
17:31
Да не, там скорее кончился мост (отвал или по питанию) и мультик не запускает. Вот его мать:
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
felsher 03
17:28
Ты вечный двигатель изобрел!)) По контактам не подскажу, надо инет зырить. Лучше не повторяй этого - спалишь железо (если уже не спалил).
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
sidoshii
17:26
А ведь ещё пару недель назад вдовам «героев Новороссии» давали не 5, а 10 тысяч деревянных. Что случилось?
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
Твоя мамка
17:26
Любая 3080ти/3090/90ти унижает аэмдэ Про разгон не забываем
Новая видеокарта Radeon RX 6950 XT не смогла обойти GeForce RTX 3090 Ti в официальных тестах AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем