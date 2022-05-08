Такая новость послужила сигналом к покупке видеоадаптеров с функцией Low Hash Rate. Данной функцией были снабжены видеокарты RTX 3000-ой линейки. Выпускались эти карты для того, чтобы дать возможность пользователю, не заинтересованному в майнинге, приобрести необходимый видеоускоритель для работы, стриминга, или хотя бы комфортного гейминга по приемлемой цене. LHR выполнял функцию этакой дамбы. Будем откровенны, в бум майнинга и это не особо спасало, цены были всё равно завышены.
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И вот мы имеем полный обход этой самой блокировки, дамбу, можно сказать, прорвало, буквально до этой самой новости в интернет магазине были доступны различные вариации той же самой RTX 3080 10 GB, имелась масса различных вендоров: Palit, MSI, Gigabyte.
Теперь мы наблюдаем следующую картину; ни одной десктопной версии не осталось в наличии, даже турбины не видать. Единственное что осталось, так это мобильная карта для ноутбука.
Точно такая же картина при вводе в поисковую строку "3060 ti", только там даже BOX вариант не предложат.
Пока что LHR действительно работает только на двух видеокартах, это последние новинки: 3080 на 12GB видеопамяти, а так же самая бюджетная модель 3050. На этих экземплярах пока что 58% от максимального потенциала.