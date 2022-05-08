Новости от майнинг-сервиса NiceHash о разблокировке видеокарт Nvidia опустошила каталоги магазинов

Такая новость послужила сигналом к покупке видеоадаптеров с функцией Low Hash Rate. Данной функцией были снабжены видеокарты RTX 3000-ой линейки. Выпускались эти карты для того, чтобы дать возможность пользователю, не заинтересованному в майнинге, приобрести необходимый видеоускоритель для работы, стриминга, или хотя бы комфортного гейминга по приемлемой цене. LHR выполнял функцию этакой дамбы. Будем откровенны, в бум майнинга и это не особо спасало, цены были всё равно завышены.

реклама

И вот мы имеем полный обход этой самой блокировки, дамбу, можно сказать, прорвало, буквально до этой самой новости в интернет магазине были доступны различные вариации той же самой RTX 3080 10 GB, имелась масса различных вендоров: Palit, MSI, Gigabyte.

Теперь мы наблюдаем следующую картину; ни одной десктопной версии не осталось в наличии, даже турбины не видать. Единственное что осталось, так это мобильная карта для ноутбука.

Точно такая же картина при вводе в поисковую строку "3060 ti", только там даже BOX вариант не предложат.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>На порядок</b> подешевела RTX 3070 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Пока что LHR действительно работает только на двух видеокартах, это последние новинки: 3080 на 12GB видеопамяти, а так же самая бюджетная модель 3050. На этих экземплярах пока что 58% от максимального потенциала.