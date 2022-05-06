реклама
Справедливости ради стоит отметить, падение наблюдается не только в криптовалюте, одновременно с ней снизились и другие рынки: NASDAQ потерял 5%, S&P500 чуть менее 4%.
Эксперты связывают это с вышедшим отчётом производительности труда в США за первый квартал 2022 года, в котором указывается падение на 7,5%, что является рекордом за последние 75 лет. Вдобавок Центральный Банк Великобритании в этот же момент сообщает о приближении глубочайшей рецессии с 2009 года, бонусом растущая инфляция, движущаяся к отметке в 10%.
Всё это в совокупности спугнули многих инвесторов, хотя есть мнение, что это лишь эмоциональное пике.