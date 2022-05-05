Впервые с февраля 2020 года российская валюта окрепла до нынешних значений. На какие товары из Китая обращают внимание в сложившейся ситуации?

Причиной укрепления рубля остаются всё те же ограничения на ввоз и вывоз валют, ограничения на приобретение и всё меньшего его применения в условиях санкций, а так же обязанность экспортёров сразу конвертировать 80% вырученных долларов и евро в отечественную валюту. Грубо говоря в страну поступают иностранные валюты и сразу продаются на бирже, однако покупать её особо некому, соответственно валюту начинают продавать всё дешевле и дешевле, так еще и в добавок та самая система "Газ за рубли" делает сам рубль более ликвидным в мировой экономике. Однако большинство экономистов так же заявляет что доллар дешевле 70 не выгоден самому государству, так что они будут стараться сохранять баланс. Нужно иметь ввиду что это так работает пока действуют все ограничения, рано или поздно всё может поменяться и по прогнозам экспертов мы вернёмся в коридор 80-100 рублей за за вечнозелёный.

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Тем времен тем кто не опасается делать покупки из поднебесной открывается отличная возможность купить различную электронику. Далее мы разберём какие товары особо популярный на данный момент.

К примеру из смартфонов особой популярностью пользуется POCO F3 оценивается он 19,500-20,000.

Это хоть и модель прошлого года, но если у вас нацеленность на бюджет как раз в 20,000, это Джек-Пот. Здесь вам и флагманский процессор Snapdragon 870, и отличный 6.67 дюймовый Amoled экран с развёрткой на 120 герц, память на 6 оперативной и 128 встроенной (при необходимости можно подобрать версию 8/256, правда она уже выходит за рамки 20 тысяч) Аккумулятор 4500 mAh и зарядкой на 33W. Из минусов можно выделить уже относительно устаревший модуль камеры IMX 582 на 48 Мп, фотографирует хорошо, но звёзд с неба не хватает, отсутствие разъема для наушников и лоток адаптирован только под две SIM без карты памяти.

Для тех кто хочет относительно компактный смартфон с так же хорошими характеристиками можно присмотреть Realme GT Master Edition, на данный момент стоит он в районе 22,000

На первый взгляд казалось бы, 6.43 дюйма, где тут компактность? Однако когда ты берешь его в руки и сравниваешь с любым другим смартфоном такой диагонали ты понимаешь что он действительно в руке лежит куда приятней, это всё благодаря тонким рамкам, экран опять таки Amoled с частотой обновления 120 герц, сердцем на этот раз выступает субфлагманский процессор Snapdragon 778, он конечно уступает тому же 870, но со своими задачами справляется так же на ура, вопрос лишь на сколько раньше станет неактуальным на фоне полноценного флагмана. Камера стоит на 64 Мп, установили сенсор Omnivision OV6. Память 6/128, имеется функция резервирования 3 ГБ из постоянной памяти в ОЗУ, что очень кстати, аккумулятор на 4300 mAh и блок для зарядки на 65W.

Как рабочую лошадку с перспективами до 15,000 рублей можно присмотреть POCO M4 Pro, колеблется аппарат в районе 12,500-13,500

6,43 дюймов экран, Amoled матрица 90 герц, основным требованиям аппарат отвечает, средние технические характеристики за демократический прайс, процессор среднего класса Helio G96, можно и в игры поиграть, самые требовательные по типу Genshin impact уже аппарат не вывозит, по памяти так же имеем 6 оперативной и 128 встроенной памяти, батарея на 5000 mAh заряжается 33 ватным блоком, камера установлена на 64 Мп, NFC модуль так же присутствует, когда идёт речь о бюджетном смартфоне это стоит упомянуть.

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Есть вероятность что ближайшее время при сохранении данной тенденции мы увидим доллар даже еще дешевле, но и имейте ввиду что данное положение так же не вечно, всё же после снятия жестких ограничений для поддержания отечественной валюты цены изменятся явно не в лучшую сторону.