Новинки можно заказать практически в любом интернет-магазине, однако, желающим обновить свой смартфон в этом году хотелось бы обратить внимание на сайт Мегафон

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Уже 21 апреля новинки можно будет приобрести по факту в магазинах, смартфон будет представлен двух типов, обычный note 11 pro и note 11 pro 5G. Отличие исключительно в процессоре, на простом варианте стоит старый знакомый Helio G96, именно старый знакомый по причине уже уходящему в закат 12-ти нанометровому техпроцессу. А на модели с отметкой 5G стоит уже более свежий и более производительный Snapdragon 695, имеющий уже 6-ти нанометровый размер транзистора.

В остальном модели идентичны, оба имеют Amoled экраны на 6.67 дюймов, с развёрткой в 120 герц, аккумуляторы чуть более 5000 mAh, зарядки в 67W, основные камеры на 108 МП. То есть отличие будет в производительности, в большей автономности и в актуальности на перспективу. Стоит отметить, в сравнении с предыдущими моделями, смартфоны стали плоским, без закруглений, честно говоря, прошлогоднее поколение чувствовалось более комфортным. Наличие самого 5G пока не является козырем, сроки появления сетей нового поколения на территории РФ туманны и не имеют никак временных рамок, если ранее можно было рассчитывать на ближайшие годы, то на данный момент по геополитическим причинам этот вопрос немного отложен.





По ценовой политике обычная версия с 4G стоит 37 990, а версия с 5G 41 990, оба смартфона имеют 8 гб оперативной и 128 гб встроенной памяти. И вот тут уже появляется вопрос... Зачем брать среднебюджетный смартфон по цене предфлагмана? Почему мы собственно отметили именно "Мегафон Ритейл". Сейчас как аналог за те же деньги можно приобрести модель Xiaomi 11T, ценой в 39 990, более того если вы или ваши родные являются абонентами данного оператора связи, проверьте личный кабинет оператора на наличие специального предложения "Xiaomi", если такое у вас имеется ,то вам данная модель уже будет доступна за 29 990 и это кардинально меняет разговор, здесь же мы можем приобрести смартфон с полноценным флагманским процессором, с перспективой на несколько лет вперед, без боязни углядеть на своём устройстве даже намёк на какие-либо фризы и лаги. Но стоит учитывать и минусы, у нас отсутствует слот под карту памяти и менее ёмкий аккумулятор в 4500 mAh.

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Можно конечно заказать что то аналогичное по приемлемой цене например на Aliexpress, однако на данный момент по причине локдауна на территории Китая, большинство заказов после оформления не покидают границы поднебесной, будем надеяться о скорейшем улучшении ситуации в КНР, но пока имеем то что имеем.