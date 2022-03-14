Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций добавила в список запрещенных сайтов Инстаграм

Напомним ранее: 11.03.2022 поступила информация о том, что Компания Meta (Facebook) разрешила пользователям Facebook и Instagram ряда стран призывать к насилию против россиян в связи с проведением Специальной операции в Украине. В начале марта до этих событий уже был заблокирован сам Facebook, инстаграм же продолжал свою работу хоть и не без перебоев.

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В разрешении компанией Meta открыто призывать к насилию было зафиксировано нарушение Уголовного Кодекса РФ по статьям 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 205 (содействие террористической деятельности). Естественно, данный ресурс ближайшее время мы не увидим без сервисов обхода блокировки.

Но что это значит кроме потери развлекательного контента? Реальной проблемой является потеря тех же самых "Рабочих мест". Многие люди буквально получали от Instagram основной доход, кто-то потратил на раскрутку своей страницы годы и средства. Услуги по рекламе, страницы с товарами тех или иных магазинов, меню ресторанов, масса новостных лент и много другое.

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Однако, в России уже давно были готовы альтернативы, которые просто-напросто никто не воспринимал всерьёз, как пример можно привести тот же "Дзен", это не реклама, это фактическая альтернатива. Народ постепенно адаптируется, неизвестно когда закончится наконец этот глобальный кризис, но люди постепенно привыкнут к жизни без "Meta", но сама сеть без российской аудитории потеряет порядка 80 млн активных пользователей.