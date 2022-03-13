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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
Как развиваются события на рынке железа и каких последствий нам ожидать в последующие недели
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  Сегодня мы можем наблюдать очередной рост цен у одного из крупнейших ретейлеров России, видеокарта на которой мы заострим внимание Gigabyte 3080 Gaming OC 10gb LHR поднялась в цене до 232 499 рублей. Напомню, до 23.02.2022 её можно было приобрести за уже кажущимися вменяемыми 134 999, уже после этой даты цена была зафиксирована на отметке 175 499, но вот мы уже имеем то что имеем, хотя даже при этом раскладе цена кажется интересней нежели в магазинах Ситилинк где за неё просят больше 260 тысяч рублей.

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  В чем же может быть причина? Всё просто, те партии видеокарт которые продавались по цене в 175 тысяч были закуплены еще до резкого повышения курса доллара, соответственно и администрации DNS запретили поднимать цену выше определенных рамок по "Марже", и вот те самые партии подошли к концу, новые поставки закупались уже по более дорогому курсу, собственно уже именно эти карты поступили на прилавок.

  Теперь подойдем к еще более неприятному вопросу: Чего ждать дальше? Рост цена в том самом магазине который продавал видеоускорители по более приемлемой цене приведёт к росту стоимости на таких площадках как "Авито" или "Юла", продавцы как правило отталкиваются от цен в официальных магазинах. Однако и это еще не всё, как мы все знаем компании AMD и Nvidia заявили о своём уходе из рынка России, а это наводит на мысль что DNS распродаст те самые поставки которые успел заказать в период с начала повышения цен до момента прекращения поставок и прилавки в конец опустеют, при таком раскладе мы и вовсе увидим хаос на рынке.

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  Стоит лишь надеяться что отечественные сетевые магазины найдут выход из сложившейся ситуации и придумают как не допустить дефицита в стране.

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#amd #nvidia #geforce #видеокарта #ситилинк #днс
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