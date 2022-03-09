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Новая реальность - к чему стоит готовиться на рынке видеокарт

С середины прошлого месяца цены на видеокарты выросли более чем на 30%, стоит ли надеяться что это финал?
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  К февралю 2022 года рынок видеокарт уже постепенно приходил к долгожданному концу дефицита и заоблачных цен. Ethereum падал всё ниже и ниже, на тот период времени с 3 000$ приближался к отметке в 2 500$, доходы майнеров снижались вслед за ним. И вот уже казалось бы, скоро мы наконец увидим и Nvidia GTX 1660S ну хотя бы ниже 40 000 рублей в официальном ретейле по типу DNS или Ситилинк, и Nvidia RTX 3080 ниже 100 000 рублей, однако этого не случилось...

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  Ближе к концу февраля события в Мире резко изменили весь рынок, рубль потерял в цене порядка 40%, цена за 1$ превысила 100 рублей, тем самым автоматически на порядок сократив окупаемость всех видеокарт независимо LHR они или нет. Вслед за эти мы увидела так же и рост цен на рынке, на примере модели Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10gb LHR цена до падения рубля составляла 134 999 рублей, уже на 24.02.2022 стоимость составила 175 499 рублей в каталоге DNS, Ситилинк на тот же момент оценивал данный экземпляр уже за 195 610 рублей, уже на сегодняшний день Ситилинк просит за неё более 300 000...


При этом DNS сдерживает цены на отметке 175 499, это связано с тем что ранее Дмитрий Алексеев (Директор компании DNS) был вызван в Минпромторг по вопросу снижения волатильности на рынке. Однако есть тревожные звоночки... AMD и Nvidia объявили об уходе из России в связи с введенными санкциями США, пока что непонятно как именно будут обстоять дела с поставками в дальнейшем, но однозначно видеокарт в магазинах станет меньше что в свою очередь в дальнейшем сделает остатки на складах более ценными... Как долго DNS сможет сдерживать цены неизвестно, так всё еще и усугубляет волатильность самого рубля на общем фоне, за последние два дня доллар стоил и 140 рублей и 160, на данный момент сложно судить на какой отметке он зафиксируется, так как есть предпосылки к тому что в дальнейшем нас может ожидать очередное пике до 180-190 рублей за доллар...

  Во всяком случае будем надеяться на лучшее, всего наилучшего, друзья!

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