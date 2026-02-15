На данный момент речь идёт о японском рынке, но стоит ожидать аналогичного пересмотра ценовой политики и в других регионах.

Рост цен на оперативную память и SSD-накопители продолжает влиять на потребительский рынок. На этот раз о пересмотре стоимости своей продукции объявила компания Acer.

Источник изображения: Acer

Может быть интересно

Японское подразделение бренда официально заявило, что с 20 февраля 2026 года цены на компьютеры и другую технику пойдут вверх. Крупные производители практически каждый месяц делятся новостями о подорожании. Совсем недавно Maingear и Framework несколько раз переписывали ценники, ASUS тоже повысила стоимость из-за роста цен на память и накопители. Теперь эстафету перехватила Acer.

Компания официально объявила, что вынуждена пересмотреть цены в своем официальном онлайн-магазине, и виной тому — стремительное удорожание оперативной памяти и SSD. В Acer Japan пояснили, что общая стоимость компьютерного оборудования растёт чуть ли не еженедельно, и это уже не остановить. Покупателям дали небольшую фору: приобрести технику по старым ценам можно будет только до 19 февраля включительно. С 20-го числа начнут действовать новые прайс-листы.

Насколько именно подорожают ноутбуки, готовые ПК и планшеты, компания пока не раскрывает — скорее всего, размер наценки будет зависеть от конкретной модели. Есть и хорошая новость: повышение коснётся не всего ассортимента. В Acer уточнили, что некоторые товары останутся без изменений. Но речь идёт только о периферии — клавиатурах, мышках и прочих аксессуарах, которые не используют оперативную память и NAND-чипы. Всё, что имеет внутри накопители и оперативку, скорее всего, подорожает.

Пока официально объявлено только о пересмотре цен в Японии. Будет ли эта волна глобальной — вопрос открытый. Но, глядя на тенденции, вряд ли другие регионы останутся в стороне. Производители традиционно благодарят за понимание и обещают не снижать качество продукции, несмотря на растущие издержки.