Zelikman
В Epic Games подтвердили, что фирменный магазин компании в этом году ожидает масштабное обновление
Оно сделает загрузку библиотеки практически мгновенной, а также интегрирует голосовой чат и региональные страницы.

Генеральный менеджер Epic Games Store Стив Эллисон в интервью Gamesindustry.biz заявил, что платформа изначально не ставила целью свергнуть Steam с пьедестала.

Источник изображений: Epic Games

«Steam — жизненно важная часть экосистемы, он никуда не денется. Мы не можем его “свергнуть”», — отметил он.

Однако, за восемь лет магазин Epic оказал значительное влияние на рынок, стимулировав его рост. Эллисон убеждён, что конкуренция помогла переманить часть игроков с консолей на ПК.

Несмотря на это, разрыв с лидером огромен. Доля активных пользователей EGS составляет 35-40%, но их расходы — лишь 5-8% от рынка. Цель в 50% рынка выглядит сложной, но в Epic нацелены занять 30-40% в течение пяти лет.

«Мы далеки от того, чтобы проиграть эту битву», — заявил менеджер.

Ключевой задачей Эллисон назвал срочное развитие инфраструктуры, признав, что магазин часто критикуют за недостаток функций. Уже в мае-июне ожидается масштабное обновление, которое сделает загрузку библиотеки практически мгновенной, а также появятся голосовой чат и региональные страницы.

Для привлечения игроков Epic будет и дальше использовать программу бесплатных игр, бюджет которой составляет 20-30 млн долларов в год. В декабре 2025 года раздача Hogwarts Legacy помогла установить рекорд в 78 млн активных пользователей. Для привлечения разработчиков компания предлагает одну из самых выгодных моделей роялти: 88/12 и 100% дохода с первого миллиона долларов в год.

По словам Эллисона, стратегия эксклюзивов ушла в прошлое. Теперь Epic делает ставку на одновременные релизы игр на своей платформе и в Steam, и доля таких проектов среди ключевых новинок выросла с 40% до 70%.

Эллисон считает перспективным драйвером роста мобильный рынок, где Epic планирует развивать единую экосистему между ПК, Mac, iOS и Android.

#гейминг #видеоигры #epic games store
Источник: m.ithome.com
