Tarsier Studios открыли предзаказы и выпустили демо-версию игры для консолей Xbox, PlayStation и ПК.

Разработчики хоррор-платформера Little Nightmares наконец раскрыли дату выхода новой игры — Reanimal. Проект выйдет 13 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2. Уже с сегодняшнего дня стала доступна бесплатная демоверсия игры. Демо включает в себя первые главы сюжета и полностью поддерживает кооператив.

Reanimal позиционируется как кооперативный хоррор-квест. Она повествует о брате и сестре, отправившихся в адскую версию мира, чтобы спасти своих друзей. В ходе путешествия им предстоит преодолеть множество головоломок и ловушек. Разработчики делают акцент на напряженной и клаустрофобной атмосфере. Этому способствует и необычное техническое решение — «общая, направленная камера», которая, по задумке создателей, должна усиливать чувство напряжения и безысходности у обоих игроков. При этом игра предлагает гибкость: пройти её можно как в одиночку, так и в локальном или онлайн-кооперативе. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Старт предварительных заказов уже объявлен. В качестве бонуса за предзаказ все игроки получат эксклюзивные маски Лисы и Мутонхеда. Для тех, кто хочет погрузиться в историю с головой, доступно цифровое Deluxe-издание, куда войдет сезонный пропуск на все три запланированных главы дополнения.