По словам энтузиаста, именно так может выглядеть новое поколение компьютерных корпусов — более придуманная трёхкамерная конструкция.

Известный энтузиаст der8auer провёл сравнительный анализ нового трёхкамерного корпуса Corsair Air 5400 LX, концепция которого заключается в решении классической проблемы систем охлаждения — разделении потоков горячего воздуха от видеокарты и системы жидкостного охлаждения процессора.

Corsair Air 5400 LX

Для эксперимента была собрана система на базе процессора AMD Ryzen 9 9800X3D и видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090. В качестве контрольного образца использовался стандартный корпус ENDORFY Arx 700 с тремя фронтальными вентиляторами. После фиксации температурных показателей все компоненты были перенесены в тестируемый Corsair Air 5400 LX, чтобы оценить разницу в эффективности охлаждения.

Результаты тестирования превзошли ожидания. В стандартном корпусе температура процессора AMD Ryzen 9 9800X3D под экстремальной нагрузкой в бенчмарке Prime 95 достигала критических 93,5 градуса. После переноса системы в Corsair Air 5400 LX температурный показатель упал до 71 градуса, демонстрируя разницу в 22 градуса.

При этом температура жидкости в контуре СЖО снизилась с 52 до 43 градусов. Важно отметить, что эффективность охлаждения видеокарты не пострадала, оставаясь на стабильном уровне в 78 градусов в обоих сценариях. Такое разделение температурных режимов подтвердило ключевую идею конструкции — полную термоизоляцию СЖО от теплового воздействия графического процессора.

Эксперт отметил, что сборка в Corsair 5400 LX была увлекательной, хоть и потребовала больше времени из-за нестандартной компоновки. Корпус обладает продуманной конструкцией с магнитными дверцами и обширным пространством для прокладки кабелей. Однако, его премиальный статус отражается на цене: базовая стоимость версии LX составляет 330 евро, а для полной комплектации с шестью фирменными вентиляторами, включая замену штатных кулеров на СЖО, итоговая сумма может достичь 430–600 евро.

По мнению der8auer, трёхкамерная архитектура — это не просто маркетинговый ход, а практичное решение для современных систем. Данная концепция позволяет значительно улучшить температуры комплектующих и снизить уровень шума. Эксперт прогнозирует, что на ближайших выставках, таких как Computex, можно будет наблюдать дальнейшее развитие этой концепции от различных производителей.