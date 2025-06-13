Новый «камень» получил максимальную тактовую частоту 4 ГГц, 96 МБ кэш-памяти L3 и стоимость в 200 долларов

Несмотря на почтенный возраст платформы AM4, отметившей девятый год существования, компания AMD продолжает поддерживать её новыми процессорами. Официально релиз Ryzen 5 5500X3D состоялся 5 июня текущего года. Это делает данную модель самым свежим представителем сокета AM4.

Новый «камень» представляет собой модифицированную версию Ryzen 5 5600X3D с пониженными тактовыми частотами. Архитектура Zen 3 сохраняется, как и впечатляющий объём кэш-памяти в 96 МБ L3. Однако, максимальная частота снижена до 4 ГГц. Это на 400 МГц меньше, чем у старшей модели. Любопытно, что информация о 5500X3D появилась ещё в августе 2023 года. Однако, между утечками и официальным анонсом прошло более 10 месяцев. Технически новинка использует тот же кристалл, что и флагманский 5800X3D, но с отключёнными двумя ядрами и пониженными частотами.

Особенностью релиза стала ограниченная география распространения. Процессор будет доступен исключительно на рынках Латинской Америки. Это решение может быть связано как с ограниченным количеством чипов, так и со спецификой спроса в регионе.

Продолжающийся выпуск новых процессоров для устаревающей платформы демонстрирует её сохраняющуюся актуальность. Это особенно актуально для бюджетных сборок и апгрейда существующих систем. Факт появления 5500X3D свидетельствует, что AMD может продлить поддержку AM4 до десятилетнего юбилея. Он к слову наступит уже в сентябре 2026 года. Стоимость нового чипа составила 200 долларов.







