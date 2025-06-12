Сама компания заявляла, что автономность консоли позволяет играть от 2 до 6,5 часов в зависимости от сценария использования.

Известный блогер Крис Торо с канала Portable Mode провёл серию тестов для определения времени автономной работы новой Nintendo Switch 2. Возможности аккумулятора были испытаны за счёт требовательной игры Cyberpunk 2077. Во время эксперимента консоль работала в обычном режиме с непрерывным игровым процессом.

Игра зависла при 3% заряда батареи во время использования внутриигрового зеркала, прервав игровой сеанс через 2 часа 24 минуты. Во втором эксперименте, проведенном в таймлапс-режиме, консоль проработала ровно 2 часа 25 минут в режиме качества перед полным отключением. Потребление оказалось практически одинаковым как при активном геймплее, так и при простое в игре.

Эти тесты особенно актуальны, поскольку Cyberpunk 2077 остаётся одной из самых ресурсоёмких игр для портативных устройств. Результаты появились на фоне активных обсуждений автономности Switch 2, где производитель заявляет о возможном времени работы от 2 до 6,5 часов в зависимости от нагрузки.

Пользователи Reddit отмечают другие особенности автономности новой консоли. Некоторые сообщают, что даже менее требовательные игры, такие как Hades и Hollow Knight, разряжают батарею почти так же быстро, как и графически сложные проекты. Отдельные пользователи фиксируют максимальное время игры около 2 часов вне зависимости от жанра. В то же время другие отмечают 2,5-3 часа работы в Xenoblade Chronicles 2.

Компания Nintendo официально признала возможные проблемы с отображением уровня заряда. По словам представителей фирмы, они связаны с программными ошибками. Для устранения неполадок было выпушено соответствующее руководство. Однако, согласно тестам, сама по себе автономность устройства не впечатляет.