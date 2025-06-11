Устройство оснащено 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 165 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite

Новинка оснащена 9,06-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления изображения 165 Гц, пиковой яркостью 1 100 нит и частотой ШИМ 5 280 Гц. Благодаря тонким рамкам соотношение экрана к корпусу достигает 90,1%. Производитель утверждает, что при большом размере экрана планшет занимает меньше места, чем Lenovo Legion Y700 4-го поколения. Также он превосходит по компактности даже iPad Mini 7.



Под капотом RedMagic 3 Pro находится флагманский процессор Snapdragon 8 Elite в сочетании с быстрой оперативной памятью LPDDR5T и быстрым накопителем UFS 4.1 Pro. В тестах AnTuTu устройство демонстрирует результат 3,34 миллиона баллов. Особое внимание разработчики уделили игровым возможностям. Планшет оснастили продвинутой системой охлаждения Pad Magic 3.0 и встроенным эмулятором компьютерных игр. Также установлен сенсорный чип с частотой опроса 240 Гц. Запитывает устройство аккумулятор ёмкостью 8 200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Устройство предлагается в трёх конфигурациях:

Базовый за 560 долларов (12/256 ГБ)

Средний за 655 долларов (16/512 ГБ)

Максимальный за 835 долларов (24 ГБ/1 ТБ)

По ценовому позиционированию новинка занимает место между OnePlus Pad 2 Pro и Xiaomi Pad 7 Ultra, предлагая геймерам уникальное сочетание мощности и портативности.