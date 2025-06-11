Строительство некоторых предприятий задерживается из-за бюрократических проволочек.

Полупроводниковая индустрия Соединённых Штатов Америки столкнулась с препятствиями. Речь идёт о проектах, поддержанных государственным финансированием в рамках Закона о чипах. Многие из них успешно развиваются, но несколько стратегически важных предприятий застряли в бюрократических проволочках.

Особенно показателен пример Micron Technology в штате Нью-Йорк. Компания планировала построить грандиозный производственный комплекс стоимостью 100 миллиардов долларов. Он должен был стать флагманом американской полупроводниковой промышленности. Проект предусматривал создание 50 000 рабочих мест. К 2030-м годам предприятие могло обеспечить 40% производства DRAM-памяти Micron на территории Штатов. Однако, процессы затянулись. Период общественных разбирательств продлили до августа, что отодвинуло начало строительства. Изначально оно было запланировано на этот год. Эти задержки имеют серьёзные экономические последствия. Micron теряет по 5 миллионов долларов ежедневно из-за переноса сроков строительства.

Аналогичные сложности испытывают и другие технологические гиганты. SK Hynix с трудом получила разрешение на строительство завода HBM-памяти в Индиане. Проект Amkor в Аризоне также застрял на стадии согласований из-за протестов местных жителей. Государственная программа столкнулась с препятствиями именно на местном уровне. Эти проблемы могут существенно замедлить восстановление полупроводниковой промышленности Штатов. В то же время азиатские производители продолжают наращивать мощности без подобных бюрократических нюансов.