Устройство имеет яркую OLED-матрицу, частоту обновления 280 Гц и поддержку множества игровых функций.

ASUS представила ещё один игровой монитор из премиальной линейки ROG — Strix OLED XG27ACDMS. Устройство получило 27-дюймовую OLED-матрийцу с разрешением 2560х1440 пикселей. Пиковая яркость экрана может доходить до 1000 нит. Частота обновления картинки находится на уровне 280 Гц, а время отклика экрана составляет 0,03 мс.

Монитор прошёл сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black. Цветовое покрытие DCI-P3 достигает 99%, а глубина цвета — 10 бит.

Устройство поддерживает массу дополнительных опций, которые обеспечивают более комфортную игру. Часть из них функционирует на базе искусственного интеллекта. К примеру, Dynamic Shadow Boost может в реальном времени определять слишком тёмные игровые сцены и настраивать изображение таким образом, чтобы пользователю было проще ориентироваться. Также имеется динамическое перекрестие, которое упрощает игровой процесс в различных шутерах по типу Escape from Tarkov. Для избежания разрывов монитор использует технологию NVIDIA G-Sync.

Монитор имеет многофункциональную ножку, позволяющую наклонять и поворачивать экран, а также регулировать его высоту. Поддерживается портретный режим. Среди интерфейсов имеются DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C и аудиоразъём 3,5 мм. Предусмотрено также крепление по стандарту VESA 100х100 мм.

Стоимость Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS пока не раскрывается.