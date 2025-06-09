Разработчики представили новый геймплейный трейлер, в котором раскрываются новые детали сюжета.

На Xbox Games Showcase 2025 польская студия Bloober Team официально представила научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn. В ходе презентации был показан новый геймплейный трейлер. В нём раскрываются ключевые черты проекта.

Особое внимание уделено устрашающим созданиям под названием «Сироты». Разработчики реализовали уникальную механику «слияние». Если игрок не сжигает тела побеждённых врагов, они могут поглощаться другими монстрами. В результате слияния появляются ещё более опасные существа.

Сеттинг игры представляет из себя постапокалиптический мир, вдохновлённый архитектурой польского района Новая Хута. Естественно, местность была искажена многочисленными аномалиями. Сюжетная линия вращается вокруг погибшего предшественника, странника ND 3500, и его дневника.

Проект создаётся на движке Unreal Engine 5. Стоит отметить, что опубликованные системные требования для ПК-версии выглядят достаточно демократично. Это должно порадовать игроков с не самыми мощными комплектующими.

Игра выйдет осенью 2025 года на платформах Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Список желаний для неё уже доступен во всех цифровых магазинах. Точная дата выхода и дополнительные детали будут объявлены разработчиками позднее. Сама студия уже известна такими проектами, как Silent Hill 2 Remake, Layers of Fear и The Medium.