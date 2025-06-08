В сеть просочилось первое живое изображение новинки.

Судя по всему, Xiaomi готовит к скорому анонсу новый смартфон линейки Poco F. Официальных подробностей от компании пока нет, но в сеть уже просочились первые изображения устройства.

На утекших фото видна характерная задняя панель с вертикальным блоком камер. Особенно выделяется основной 50-мегапиксельный сенсор. Это наводит на мысль о возможном специальном издании. В прошлом Xiaomi уже выпускал коллаборации с кинофраншизами. Например, фирма выпускала модели в стиле «Гарри Поттера» или «Дэдпула». Недавний релиз моделей Realme и Aston Martin показывает, что возможны и партнёрства с автопроизводителями. Однако, с каким конкретно брендом будет связана новая модель пока неясно.

Присутствие логотипа Snapdragon на корпусе позволяет предположить, что это глобальная версия Redmi Turbo 4 Pro под названием Poco F7. По предварительным данным, Poco F7 получит флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 4, крупный 6,83-дюймовый AMOLED-экран и мощный аккумулятор на 6500 мАч. Все варианты смартфона, включая возможные специальные издания, должны иметь одинаковую техническую начинку.

Официальная презентация устройства ожидается в ближайшее время. Производитель пока держит точную дату в секрете.