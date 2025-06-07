Также имеется конфигурация с более продвинутым 32-ядерным процессором Threadripper PRO 7975WX.

Новая система AI TOP 500 TRX50 от Gigabyte — это настоящий технологический монстр. Компьютер создан для профессиональной работы с искусственным интеллектом, сложных вычислений и игр на максимальных настройках.

В основе компьютера лежит мощнейший процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX с 24 ядрами и 48 потоками, способный разгоняться до 5.3 ГГц. Доступна и более продвинута конфигурация с 32-ядерным Threadripper PRO 7975WX. За графическую производительность отвечает флагманская Nvidia GeForce RTX 5090 с 32 ГБ видеопамяти. Особенностью системы является огромный объём оперативной памяти DDR5, достигающий 768 ГБ.

Для хранения информации используются два SSD. Один стандартный накопитель на 2 ТБ и специализированный на 320 ГБ. Последний оптимизирован для интенсивных нагрузок ИИ. Система охлаждения построена на базе жидкостного кулера AORUS 360 мм, а питает всю эту рабочую станцию блок на 1600 Вт. Компьютер оснащён самыми современными интерфейсами, включая PCIe 5.0, Thunderbolt 5 и Wi-Fi 7. Всё это собрано в массивном корпусе размером 594х336х584 мм.

Примечательно, что релиз состоялся всего через две недели после анонса новых процессоров Threadripper 9000. Вероятно, вскоре производитель обновит данную систему. Cтоимость новинки пока не раскрыта.