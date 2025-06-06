Устройство обладает матрицей Rapid TN с разрешением Full HD. Однако, стоимость монитора пока не раскрывается.

Компания MSI официально анонсировала MPG 242R X60N. Это первый киберспортивный монитор компании с рекордной частотой обновления 600 Гц. Данная 24,1-дюймовая модель имеет разрешение 1920х1080 пикселей и создана для профессиональных киберспортсменов.

Зачастую в спортивных дисциплинах важна не красивая картинка, а максимально плавный фреймрейт и лучшее время отклика. Монитор использует быструю TN-матрицу, которая обеспечивает время отклика всего 0,1 мс. Это в 10 раз быстрее по сравнению с IPS-экранами. Однако, TN-технология традиционно уступает в качестве изображения. Всё же здесь MSI смогла улучшить цветопередачу: покрытие DCI-P3 составляет 93%, а охват sRGB — 119%. Также имеется поддержка VESA DisplayHDR 400.

Для подключения есть HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и USB-C с зарядкой до 98 Вт. Комплектная стойка поддерживает все основные регулировки: по высоте, наклону, повороту и вращению.

Пока цена не объявлена, но ожидается, что она будет сопоставима с конкурентами. Например, аналогичный 600-герцовый Acer XV240 F6 стоит 599 долларов. Единственный пока более быстрый вариант — ASUS ROG Strix ACE XG248Q5G с 610 Гц. Такой монитор подойдёт тем, кто играет на предельно высоких FPS в соревновательных дисциплинах. Для обычных игр или работы с контентом лучше рассмотреть модели с OLED, либо IPS-матрицами и более высоким разрешением.