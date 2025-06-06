Однако, мнения касательно используемого типа памяти разнятся. Одни считают, что адаптер получит GDDR6, другие ждут GDDR7.

Зарубежные издания VideoCardz и Benchlife сообщают о планах Nvidia выпустить десктопную версию GeForce RTX 5050. Ранее компания уже подтвердила мобильный вариант для ноутбуков, но теперь речь идёт и о настольной видеокарте RTX 5050.

Ключевой вопрос касается типа видеопамяти. VideoCardz утверждает, что карта получит 8 ГБ GDDR6, вместо новейшей GDDR7, и будет основана на чипе GB207 с 2560 активными шейдерными блоками. По их данным, NVIDIA уже поделилась этими планами с партнёрами, а релиз ожидается в июле. Benchlife подтверждает разработку RTX 5050, но настаивает на использовании GDDR7. Этот стандарт применяется во всех видеокартах серии Blackwell, и самая бюджетная модель не будет исключением.

Из основных аргументов приводится два фактора. Часть экспертов считают, что использование GDDR6 вместо GDDR7 может быть необходимо для снижения себестоимости данной модели. Другие аналитики заявляют, что компания может установить чипы нового поколения, так как память GDDR6 уже является дефицитной из-за спроса со стороны AMD и Intel. Судя по всему, ситуация не прояснится до официального анонса со стороны Nvidia.

На данный момент самым младшим чипом Blackwell в линейке является GB206, используемый в RTX 5060 (Ti) для ПК и RTX 5070/5060 для ноутбуков. Появление GB207 может расширить ассортимент бюджетных решений нового поколения.