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Zelikman
Покупатели Switch 2 жалуются на сотрудников сети магазинов GameStop
По словам геймеров, способ крепления чеков к коробке приводит к повреждению экранов консолей.

Недавно купившие Switch 2 в магазинах GameStop геймеры столкнулись с неожиданной проблемой. Оказалось, что сотрудники некоторых магазинов степлеруют чеки прямо на коробку с консолью, и эти действия повреждают экраны новых устройств.

Несколько покупателей уже поделились фотографиями повреждений в соцсетях. Один из первых таких случаев произошёл в Нью-Йорке, но позже жалобы стали поступать и из других Штатов. Проблема в том, что чеки приклеивали как раз на ту часть коробки, где находится экран консоли. Это привело к царапинам и даже небольшим вмятинам на дисплее. Теперь геймеры требуют от GameStop замены повреждённых консолей. Однако, из-за ограниченного количества устройств на складах процесс может затянуться на недели.

Критики также обращают внимание на саму упаковку Switch 2 от Nintendo. Консоль лежит в довольно тонкой коробке экраном вверх, с минимальной защитой. Если бы производитель разместил сверху док-станцию, а не саму консоль, таких проблем бы не возникло.

Nintendo отдельно предупредила пользователей о защитной плёнке на экране. Её нельзя снимать, так как она не только защищает от царапин, но и предотвращает разлёт осколков при ударе.

На данный момент ещё сложно сказать, насколько массовой оказалась эта проблема. Однако, с учётом предстоящих продаж Switch 2 GameStop стоит пересмотреть способ крепления чеков, чтобы избежать новых неприятных инцидентов.

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#гейминг #nintendo #консоли #switch 2
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