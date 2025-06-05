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Zelikman
CD Projekt Red может работать над вторым крупным дополнением для Cyberpunk 2077
На это намекает профиль одного из сценаристов проекта и более ранний пост студии в X (бывший Twitter).

Несмотря на активную работу над новыми проектами — следующей частью «Ведьмака» и Cyberpunk 2, CD Projekt Red вероятно ещё не завершила поддержку Cyberpunk 2077. В сети появились слухи о возможном новом DLC для игры, выпущенной в 2020 году.

Поводом для обсуждений стал профиль сценариста из студии Virtuos на LinkedIn. Он же работал над обновлением 2.2 для Cyberpunk 2077. В разделе опыта работы он указал участие в проекте «Cyberpunk 2077 DLC» с апреля 2025 года, упомянув «множество новых побочных заданий» и «предстоящие выпуски DLC». Это заставило фанатов задуматься о возможном втором дополнении.

Дополнительные подозрения вызвал пост официального аккаунта Cyberpunk 2077 в X (бывший Twitter) от 27 марта. В коротком ролике были показаны знакомые персонажи, а также шесть скрытых имён с пометкой «зашифрованные данные». Подпись гласила: «Не беспокойтесь о предупреждении. Просто сбой в системе! Или нет?».

Стоит напомнить, что единственное крупное дополнение Phantom Liberty вышло в сентябре 2023 года. Ранее, в 2022 году, разработчики намекали на возможное второе DLC, но позже планы могли измениться в пользу работы над сиквелом.

Параллельно CD Projekt Red продолжает разработку новых проектов. Недавно студия показала техническую демонстрацию для «Ведьмака 4», демонстрирующую новые технологии. Cyberpunk 2 официально перешёл в стадию подготовки к производству. Также возможны продолжение аниме «Бегущие по краю» и новый игровой проект во вселенной Cyberpunk. Пока неизвестно, стоит ли за этими намёками полноценное дополнение или что-то меньшее, но фанаты надеются на новые истории в Ночном Городе.

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#cd projekt red #cyberpunk 2077 #гейминг #видеоигры
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