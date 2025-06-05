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Zelikman
Минцифры поддержало идею продажи новых ноутбуков с предустановленными отечественными ОС
В качестве альтернативы Windows предлагаются Astra Linux, «Альта» или Red OS.

Как известно, в последние годы, на фоне ужесточения санкций со стороны Соединённых Штатов Америки, Китай ускоренными темпами переходит на отечественные оборудование и программное обеспечение.

В основном всё началось с ситуации вокруг Huawei, когда администрация Трампа запретила китайскому техногиганту использовать наработки американских корпораций. Huawei была вынуждена создать собственное ПО и ограничена чипами Kirin. Далее уже власти Китайской Народной Республики начали поддерживать разработку отечественных графических процессоров, ИИ-ускорителей и других компонентов. Параллельно компании выпускают собственное программное обеспечение и операционные системы.

Пекин переводит все госучреждения непосредственно на китайское «железо» и ОС. Это должно предотвратить нарушение функционирования критической инфраструктуры и государственных институтов. Примерно по такой же модели рассчитывают пойти в российском правительстве.

Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддержало идею по предустановке во все новые ноутбуки отечественных операционных систем. Согласно инициативе, покупателям должна предлагаться хотя бы одна из российских ОС. Среди них называются «Альт» («Базальт СПО»), Astra Linux (ГК «Астра») и Red OS («Ред софт»). В будущем этот же подход может распространиться на готовые компьютеры и смартфоны.

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#технологии #ноутбуки #windows #компьютеры #минцифры
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