Новинка получила панель IPS Black с частотой обновления изображения 120 Гц.

Монитор LG UltraFine 40WT95UF получил 40-дюймовую матрицу IPS Black с разрешением 5120х2160 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Экран имеет соотношение 21:9 и, как заявляет производитель, небольшой изгиб. Однако, никакой подробной информации и радиусе кривизны нет.

Также компания пока не раскрывает ряд других технических характеристик, таких как пиковая яркость и цветовое покрытие. Для более плавной картинки в играх устройство обладает поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Стоит отметить, что матрица IPS Black имеет более глубокий чёрный цвет и коэффициент контрастности на уровне 2000:1, что вдвое больше других IPS-моделей.

Одной из главных особенностей в LG UltraFine 40WT95UF является поддержка Thunderbolt 5. Данный порт предлагает передачу изображения в формате DisplayPort 2.1, одновременную зарядку подключенных устройств мощностью до 240 Вт и высокоскоростную передачу данных. При асимметричной передаче скорость достигает 120 Гбит/с, а при симметричной — 80 Гбит/с.

Помимо этого LG UltraFine 40WT95UF получил USB Type-C, USB Type-A, HDMI и RJ45. Монитор поддерживает функцию концентратора. Производитель ещё официально не объявил цену и даты релиза. Однако, по информации издания ComputerBase, LG UltraFine 40WT95UF появится на рынке в четвёртом квартале 2025 года, а его стоимость составит 1499 евро в Европе. Вероятно, для других регионов его рекомендованная цена окажется на уровне 1300 долларов. Как правило, на территории Евросоюза оборудование продаётся на 20% дороже, чем на глобальном рынке.