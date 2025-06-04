Толщина устройства составит всего 8,9 мм, что на 3,2 мм меньше актуальной модели Galaxy Z Fold 6.

Судя по всему, уменьшение толщины флагманских смартфонов является настоящим трендом для производителей. В стремлении улучшить этот показатель компании совершенствуют технологии аккумуляторных батарей, разрабатывают более компактные камеры и некоторые другие модули.

Отличным примером является Samsung Galaxy S25 Edge. Устройство стало одним из самых тонких среди современных флагманских смартфонов. Теперь, со слоганом «Следующая глава Ultra», Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 7, который станет тоньше предыдущих моделей. Презентация запланирована на июль — производитель обещает не просто обновление, а сочетание топовой производительности, инноваций и ИИ-функций в складном форм-факторе. Стоит отметить, что название модели сохранится без приставки Ultra.

На июльском Galaxy Unpacked также ожидаются анонсы Galaxy Z Flip 7, его бюджетной версии FE, новых умных часов серии Watch 8 и новых раскрытие деталей о кольце Galaxy Ring. По данным утечек, Z Fold 7 будет рекордно тонким — всего 8,9 мм в сложенном состоянии. Однако, вопрос автономности остаётся открытым. Из-за уменьшения толщины новый смартфон может получить слабый аккумулятор для своей диагонали экрана.

Бюджетный Z Flip 7 FE выйдет в чёрном и белом цветах с 128 ГБ памяти. Модели Z Flip 7 и Z Fold 7 будут иметь конфигурации от 256 ГБ памяти и больше вариантов расцветок.