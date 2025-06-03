В издании считают, что с 12 ГБ VRAM данное решение было бы одним из самых привлекательных на рынке.

Судя по всему, выпуск графических процессоров с 8 ГБ видеопамяти стал одной из самых болезненных тем для Nvidia и AMD с начала 2025 года. У первой и без этого хватает проблем: скромный прирост производительности, нестабильное программное обеспечение, недостаток блоков растеризации и так далее.

Недавно техноблогеры из Hardware Unboxed и Gamers Nexus выступили с критикой в адрес Nvidia из-за скромного объёма видеопамяти в GeForce RTX 5060. Теперь свой разбор новинки опубликовала команда немецкого издания ComputerBase. Эксперты провели множество игровых тестов с различными настройками графики.

В издании отметили, что даже при разрешении Full HD некоторые проекты оказались неиграбельными. В качестве примера приводится Dragon Age: The Veilguard. Из-за недостатка видеопамяти средний фреймрейт игры составляет всего 14 кадров в секунду. Для сравнения, GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ демонстрирует свыше 60 кадров.

При качестве изображения 2K подобных ситуаций ещё больше. Также из-за недостатка памяти в некоторых проектах наблюдаются ухудшение визуальной составляющей, заикания и сбои. В целом новинка выступает на уровне GeForce RTX 4060 Ti. Из козырей у RTX 5060 имеется поддержка всех новейших технологий от Nvidia. Однако и здесь, объём видеопамяти в 8 ГБ является слабым местом. Использование функции DLSS Multi Frame Generation требует задействования большого объёма VRAM, с чем у карты и наблюдаются проблемы.

Подводя итоги, в издании рекомендовали держаться подальше от GeForce RTX 5060. Уже сейчас видеокарта показывает неутешительные результаты в некоторых проектах даже при Full HD-разрешении, а в ближайшие год или два ситуация станет хуже. Всё же, если сравнивать новинку с RTX 4060, то она получила прирост по производительности и новые технологии. В издании считают, что Nvidia могла выпустить GeForce RTX 5060 с 12 ГБ памяти, и это было бы более привлекательное решение.