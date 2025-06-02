Один из пользователей Reddit сумел получить доступ к новинке раньше времени и опробовать её с разгоном до 3,47 ГГц.

Немногим ранее, в рамках международной выставки Computex 2025 AMD официально представила свои новые доступные графические процессоры Radeon RX 9060 XT с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Устройства получили весьма привлекательную цену, но пользователи ждут первых независимых тестов от ведущих обзорщиков, чтобы понять, каких результатов могут добиться новые видеокарты стоимостью в районе 300 долларов.

Стоит напомнить, что старт продаж намечен на 5 июня. Однако, некоторые пользователи уже сумели получить доступ к новинке и попробовать их в синтетических тестах. Пользователь Reddit под ником uesato_hinata опубликовал изображения с результатами Radeon RX 9060 XT в тесте 3DMark Time Spy с драйверами версии 25.6.1.

Стоит отметить, что в ходе тестирования пользователь применил к своему графическому процессору разгон на 200 МГц, достигнув отметки в 3,47 ГГц. Для этого ему пришлось поднять потребление видеокарты на 10% — до уровня в 199 Вт. Также было смещено напряжение на 40 мВ.

С помощью разгона XFX Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти сумела набрать в ходе теста более 17000 баллов. Температуры графического процессора при этом находились в норме, перегрева, как сообщает пользователь, не наблюдалось. Таким образом видеокарте удалось достичь уровня таких моделей, как Radeon RX 7700 XT и RX 6800 XT. Учитывая стоимость в 350 долларов, наличие технологии FSR 4 и улучшенную работу с трассировкой лучей, новинка может стать хитом продаж.