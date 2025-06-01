Это будет одно из самых крупных улучшений в аспекте автономности за последние годы.

Когда речь заходит об автономности мобильных устройств и других гаджетов, Samsung оказывается среди отстающих. К примеру, пока другие производители, в основном китайские, внедряют в свои флагманские смартфоны мощные аккумуляторы на 6000 или 7000 мАч, на рынок выходит Galaxy S25 Ultra с батареей на 5000 мАч.

Однако, согласно новым слухам, компания в настоящий момент работает над топовой линейкой планшетов Galaxy Tab S11, примельная модель которой может получить усиленный аккумулятор. По информации инсайдеров, ёмкость батареи Galaxy Tab S11 Ultra будет иметь от 11700 до 12000 мАч. Для понимания, предшествующий Galaxy Tab S10 Ultra получил лишь 10800 мАч. То есть прирост составит около 10%. Это будет один из самых крупных апгрейдов автономности среди планшетов Samsung за минувшие годы.

Также источники сообщают, что компания намерена выпустить всего две модели: базовый вариант планшета — Galaxy Tab S11 и его Ultra-версию. Обычно Samsung предлагала по три модели, но на этот раз пользователи останутся без промежуточного S11 Plus.

Помимо этого, инсайдеры утверждают, что релиз данной линейки может быть отложен не некоторое время. Проблема заключается в задержках с созданием необходимого программного обеспечения для новых планшетов. В настоящий момент команда разработчиков направила все свои силы на доработку складных устройств — Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.