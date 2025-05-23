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Zelikman
Zalman представила серию процессорных кулеров с круглым радиатором
Новые системы охлаждения вдохновлены моделями из 2000-х годов

В период с 2000 по 2010 год на рынке компьютерного железа высокой популярностью пользовались башенные кулеры со сферообразным или круглым радиатором. К ним относились такие решения, как CNPS 9700, CNPS 9800 и CNPS 9900 Max. В тот период это были одни из самых впечатляющих решений.

Позже круглые радиаторы потеряли свою актуальность. На их смену пришли уже привычные нам сегодня башенные системы охлаждения с прямоугольной конструкцией. Однако, компания Zalman, судя по всему, намерена возродить моду на процессорные кулеры с культовым дизайном Orb. В рамках международной выставки Computex 2025 компания продемонстрировала сразу три новые модели с ностальгической конструкцией: ZET3, ZET4 и ZET5.

Самое бюджетное решение — ZET3, практически повторяет дизайн старого кулера CNPS 9800 Max. Он не имеет каких-либо излишеств, предлагая круглый радиатор и 120-миллиметровый вентилятор, работающий на скорости 2000 оборотов в минуту. Данная модель может отводить от процессора до 150 Вт тепла, а уникальная конструкция позволяет обдувать и некоторые близлежащие компоненты платы. Стоимость ZET3 составит 50 долларов.

Модель ZET4 оказалась немного крупнее и получила защитный кожух, огибающий радиатор. Также данная модель имеет LCD- панель. Она, судя по всему, будет выводить всю основную информацию о системе: температуры, скорость оборотов вентилятора, нагрев GPU и так далее. Данное решение может охлаждать процессоры мощностью до 180 Вт. Обороты вентилятора ZET4 можно регулировать в диапазоне от 600 до 2000 об/мин. Данный вариант оценили в 75 долларов.

Премиальное решение — ZET5, получило дизайн в виде турбины самолёта сразу с двумя вентиляторами и RGB- подсветкой. Производитель применил инновационную систему с подачей энергии на вентиляторы через пружинные контакты, а крепятся они с помощью магнитов. Флагманский кулер может отводить уже до 200 Вт тепла, а её цена составит 100 долларов.

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#компьютеры #железо #комплектующие #zalman #кулеры
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Nepranov pereobuvanov
00:23
Я готовлю акт номер три Дмитрий Непранов Все таки правда говорили не надо тебя жалеть так как ты гнида главная тут ухахахаха
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Nepranov pereobuvanov
00:22
Уже сделал отсос админам , порван ? Стукачишка хахахахахааппха
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Nepranov pereobuvanov
00:22
Ты тут самый больной В 42 года искать левые картинки с 4090 в интернет рнете и прикреплять криво ухахахахахахах лошара
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Nepranov pereobuvanov
00:21
Флюгер и анонист 42 летний на железки. Пожилая игруля пхпхапх
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Nepranov pereobuvanov
00:20
Тебе бы рот не открывать тут вообще главное чмо сайта пхахаах
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Nepranov pereobuvanov
00:20
Покажи скрины где ты писал зеленые карты мыло и длсс дерьмо непран порван Или мне за тебя показать , флюгер ухахахаха?
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Nepranov pereobuvanov
00:19
Не было у тебя никогда 4090 рваный пахахаххаахах
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Nepranov pereobuvanov
00:19
Ты клоун и шут местный пхпаххахахах. На форуме то разбанили hallo, чмо ? Пхахахппххапх
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Nepranov pereobuvanov
00:18
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00:18
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