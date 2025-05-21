Физическим лицам может грозить штраф до 200 тысяч рублей, тогда как организации будут вынуждены выплатить до 1 миллиона.

Накануне Центральный банк Российской Федерации раскрыл некоторые детали из законопроекта, предусматривающего штрафы за использование криптовалюты в расчётах на территории страны.

По словам директора юрдепортамента организации, Андрея Медведева, в случае нарушений физические лица могут быть оштрафованы на 100-200 тысяч рублей, тогда как для юрлиц последствия будут в пять раз хуже — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Ответственность достаточно жёсткая на общем фоне Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: для физических лиц 100-200 тысяч рублей, а для юридических лиц от 700 тысяч до 1 миллиона. Но ключевым будет та цифровая валюта, которая использовалась в качестве платёжного средства. Она будет конфисковываться», — объяснил представитель ЦБ России.

Как сообщается, данный законопроект уже находится на рассмотрении Государственной думы и дополнит КоАП статьёй 15.49. Разработкой документа совместно занимались ЦБ и Министерство финансов. Со слов Медведева, оба ведомства однозначно против легализации расчётов в криптовалюте на территории Российской Федерации. Однако, международная торговля через цифровые активы не воспрещается.

Стоит отметить, что криптовалюта оказалась как никогда кстати, после введения Соединёнными Штатами Америки и странами Европейского союза антироссийских санкций. Она позволила осуществлять закупки ряда товаров после блокировки системы SWIFT.