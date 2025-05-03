Самым массовым решением оказались чипы Baikal-T1. Также компания поставляла Baikal-M и Baikal-S.

«Байкал Электроникс» является одним из немногих предприятий России, производящих процессоры для потребительских компьютеров и дата-центров. В ассортименте компании на сегодняшний день три модели: Baikal-T1, Baikal-M и Baikal-S. Каждый из этих чипов имеет определённое предназначение.

Baikal-T1 является наипростейшим решением для телекоммуникационной электроники, а также различных станков и другой производственной техники. Данный чип разработан на 28-нанометровом техпроцессе TSMC и обладает двумя ядрами с частотой 1,2 ГГц. Потребление Baikal-T1 составляет около 5 Вт.

Далее идёт восьмиядерный процессор Baikal-M с тактовой частотой 1,5 ГГц. Чип также изготовлен по 28-нанометровому техпроцессу с использованием ядер Arm Cortex-A57 и графикой Arm Mali-T628. Данный процессор уже имеет теплопакет в 35 Вт и используется в потребительских компьютерах и ноутбуках.

Флагманским решением можно назвать 48-ядерный Baikal-S с тактовой частотой 2,5 ГГц. Потребление данного камня составляет 120 Вт. Построен он на ядрах Arm Cortex-A75 и имеет поддержку оперативной памяти стандарта DDR4. Данными процессорами оснащают серверное оборудование.

Стоит отметить, что все три модели производились при сотрудничестве с тайваньской компанией TSMC. С 2022 года поставки из острова в Россию прекратились, что осложнило работу «Байкал Электроникс». Однако, отечественная компания планирует начать массовое производство новых чипов: Baikal-L и Baikal-S2. Первая модель будет устанавливаться в потребительские ноутбуки и планшеты, а вот второй процессор будет более совершенным решением для центров обработки данных. Технические характеристики двух новых чипов пока не раскрываются, но известно, что на этот раз компания будет сотрудничать с китайской корпорацией SMIC.