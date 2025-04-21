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Zelikman
Администрация Трампа подготовила почву для полного выхода из украинского конфликта
Соединённые Штаты Америки прекратят предпринимать какие-либо усилия по остановке конфликта, если в ближайшие недели не будет достигнуто ощутимых успехов.

Одним из наиболее громких обещаний во время предвыборной гонки со стороны Дональда Трампа стало завершение украинского конфликта в первые 24 часа после прихода к власти. Правда позже опытный бизнесмен и политик заявил, что это была лишь шутка. Однако, данные утверждения не раз звучали в течение 2024 года.

Всё же, вернув себе кресло президента Соединённых Штатов Америки, Трамп не смог организовать остановки боевых действий даже за первые три месяца правления. На сегодняшний день, из продвижений в этом направлении можно выделить лишь 30-дневное эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре, которое было попросту проигнорировано украинской стороной, и пасхальное 24-часовое прекращение огня. К последнему также есть масса вопросов. По словам представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, украинская сторона продолжила удары, в том числе, по городу Донецк.

В то же время в Вашингтоне позитивно высказываются о результатах минувших переговоров. По словам представителей администрации Трампа, заморозка конфликта может произойти уже в ближайшем будущем. 

«Поскольку идут переговоры, я не буду предсказывать их результаты, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этому конфликту, этим очень жестоким боевым действиям», — заявил Джей Ди Вэнс.

По информации американского издания Bloomberg, Белый дом рассматривает оставление Россией занятых ею территорий, ослабление санкционного давления и полный отказ Украине во вступлении в Североатлантический Альянс. Однако, вместе с этими новостями есть ряд заявлений, который показывает готовность Вашингтона вовсе выйти из украинского вопроса.

В администрации Трампа уже не так уверенно говорят о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Всё больше соратников Дональда Трампа заявляет о существенном вкладе американского лидера в завершение конфликта. При этом, они же допускают, что если стороны не сядут за стол переговоров, то дальнейшее присутствие США в процессе нецелесообразно.

«В мире очень много других проблем, в которые Соединённые Штаты должны быть вовлечены, и этот конфликт длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность», — заявил спецпредставитель президента США, Кит Келлог.

Таким образом он намекнул на выход из переговоров американской администрации в случае отсутствия результатов. Он отметил, что при Трампе США и так сделали за 90 дней намного больше для завершения конфликта, чем демократы в течение 900 дней. Также и сам президент допустил выход из переговорного процесса, если стороны будут его саботировать.

Судя по всему, Соединённые Штаты Америки действительно могут пустить украинский конфликт на самотёк, прервав оказания военной помощи Киеву и переключившись на другие регионы. В настоящий момент США противостоят Китаю в «торговой войне», которая намного важнее для безопасности страны, чем украинский театр боевых действий. Параллельно Дональд  Трамп намерен добиться взятия под контроль Гренландии, видя в этом вопрос национальной безопасности. Всё должно стать ясно уже в ближайшие недели.

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#россия #украина #сша #дональд трамп #мирные переговоры
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