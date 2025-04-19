Фактически компания готовит упрощённую версию представленной ранее платы B650M PULSE.

Sapphire является одним из крупнейших и можно сказать ближайших партнёров компании AMD на рынке графических процессоров. Ранее, к примеру, выяснилось, что вендор принимал участие в разработке эталонных печатных плат для Radeon RX 9070 и RX 9070 XT.

Однако, в плане материнских плат компания не проявляет особой активности. Компания имеет несколько моделей для платформы AM4. Также немногим ранее на рынке появились решения для AM5: B650M и B850.

A620AM PULSE

Теперь Sapphire готовится представить самую бюджетную материнскую плату A620AM PULSE Wi-Fi. Новинка имеет подсистему питания 6+2+1. Как заявляет производитель, устройство потянет даже такие процессоры, как Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 9800X3D. При этом никаких ограничений по производительности не будет.

Имеется два слота для оперативной памяти стандарта DDR5 со скоростью до 7200 МТ/с. Стоит отметить, что для графических процессоров предусмотрен один полноразмерный разъём PCIe 4.0. Более продвинутый стандарт 5.0 не поддерживается.

B650M PULSE

По дизайну данная плата идентична B650M PULSE. Однако, последняя имеет более эффективную систему охлаждения с радиатором для M2-слота. Стоит отметить, что новинка имеет два слота для SSD-накопителей. По информации китайских средств массовой информации, материнская плата появится на рынке 21 апреля.