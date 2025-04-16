В него вошли фоторежим, кросс-игра, новые подклассы и ряд других улучшений.

Larian Studios представили финальное крупное обновление для Baldur's Gate 3. Восьмой патч должен включить в игру последние штрихи от разработчиков, а затем передать проект в руки фанатского сообщества.

Новое обновление включает в себя интеграцию кросс-игры, и добавление фоторежима. Помимо этого, в игре появится 12 новых подклассов, а также будет расширен моддинг персонажей. Вдобавок версия для Xbox Series S получит опцию разделения экрана. Пользователям также станут доступны карточки Steam.

«Вот и всё. Перед вами последний крупный патч для Baldur’s Gate 3. Вы помогли сделать BG3 куда более масштабным успехом, чем мы вообще могли мечтать — и эта ваша страсть к игре могла бы вдохновлять нас на бесконечные доработки и улучшения. Но тогда у нас бы просто не осталось времени на создание чего-то нового», — заявили в Larian Studios.

Стоит отметить, что никакого дополнительного игрового контента в новом патче не предусмотрено. Он также в основном будет направлен на ликвидацию багов, недочётов и других недостатков проекта, но не на расширение вселенной игры. В этом плане, как и говорилось ранее, может включиться активное фанатское сообщество, которое сможет сделать игру более разнообразной.

Вдобавок разработчики выпустили небольшой анимационный фильм, посвящённый финальному патчу Baldur's Gate 3. В нем персонажи игры собираются в единую команду для своего последнего приключения. Однако стоит отметить, что сама франшиза не заканчивается на третьей части. Hasbro и Wizards of the Coast в настоящий момент подбирают партнёров для новой игры данной серии. Larian Studios же в данном проекте принимать участие не будет.